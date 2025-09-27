군산 해상에서 어선 좌초…승선원 전원 구조

좌초된 어선. 군산해양경찰서.

군산 해상에서 어선이 좌초되는 사고가 발생했다.

27일 군산해양경찰서는 이날 오전 5시 5분께 군산시 옥도면 흑도에 72t급 어선이 좌초돼 구조 작업을 하고 있다고 밝혔다.

해경에 따르면 선장 A씨(60대)를 포함해 총 8명이 타고 있던 해당 어선은 조업을 마치고 돌아가던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.

사고 직후 해경은 300t급 경비함정과 구조대 등을 현장에 급파해 승선원 전원을 구조했고, 이후 사고 어선의 연료 밸브 등을 잠그고 주변 선박에 주의 방송을 하는 등 현장 안전관리를 하고 있다.

해경 관계자는 “선체가 흑도 여러 암초 중 비교적 평평한 암반 지형에 얹혀 있는 상태다”며 “만조 때 선체 파공 부위를 살피고 운항 가능 여부 등을 판단할 방침”이라고 설명했다.

향후 해경은 “야간 운행 중 흑도 섬을 다른 선박으로 오인해 이를 피하려다 좌초됐다”는 선장의 진술을 토대로 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.

