더불어민주당 호남발전특별위원회 1차 전북회의 개최

조직 구성, 과제 실행 방향 논의

전북 미래발전전략 발굴, 핵심현안 해결 위한 현장 활동 방침

호남발전특별위원회 전북회의 모습/사진=민주당 전북특별자치도당

더불어민주당 전북특별자치도당은 27일 도당에서 호남발전특별위원회 1차 전북회의를 열었다.

전북회의는 지난 16일 정청래 당 대표가 호남발전특위 첫 전체 회의에서 거론한 지역 국립의대 설치, 재생에너지 산업기반 육성 등의 방안을 구체화하기 위해 마련됐다.

회의는 호남발전특위 위원 중 이원택 수석부위원장(도당위원장, 전북회의 위원장)을 비롯, 부위원장 신영대 국회의원, 이성윤 국회의원, 원광대학교 행정언론학부 이동기 교수 등 도내 인사 15명으로 구성됐다.

이날 회의 참석자들은 전북 핵심 현안 과제, 호남권 연계 협력 사업, 도내 14개 시·군 미래 성장 전략 사업 등을 위한 법 개정 과제를 도출하고 실행에 나서기로 뜻을 모았으며, 전북도, 시·군의 의견을 수렴하고 전북회의 규모도 확대하기로 했다.

민주당 도당 관계자는 "향후 위원을 추가해 전북회의 외연을 넓히고 가시적인 성과를 내도록 분야별 활동을 구체화하겠다"고 말했다.

