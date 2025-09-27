반가운 극장골에 아쉬운 자책골까지⋯'전설매치' 무승부

'서울 킬러' 송민규 헤딩 극장골에 아쉬운 연제운 자책골로 비겨

전북, 강상윤·이영재 등 부상 악재에도 서울 무패 '대기록' 이어가

'전설매치' 원정 경기에서 헤딩으로 극장골을 넣은 송민규. 한국프로축구연맹 제공

올해 4번째 '전설매치' 결과는 동점이었다. 지난 2017년 7월 이후 FC서울 원정 경기에서 단 한 번도 승리를 내 주지 않은 전북은 무려 3009일 동안 '무패' 대기록을 이어간다.

전북은 27일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 31라운드 원정 경기에서 극장골을 넣었지만, 자책골을 넣으면서 1-1로 비겼다.

그래도 전북은 21승 6무 4패, 승점 67로 단독 1위 자리를 지키고 있다. 2위 김천상무프로축구단(15승 7무 9패, 승점 52)과의 승점 차는 15점이다.

전북은 전반부터 악재가 겹쳤다. 오랜만에 복귀한 강상윤이 부상으로 교체되고, 김영빈마저 이탈했다. 여기에 후반 이영재 부상까지 겹치면서 불리한 상황이 만들어졌다.

예상치 못한 자책골이 나오면서 눈 앞에서 승리를 놓쳤지만, 최철순·홍정호·김태환 등 베테랑 수비진과 골키퍼 송범근이 활약하면서 승점 1점을 따내게 됐다.

전반 37분 전북 송민규가 골대 앞에 있는 전진우에 패스했으나 아쉽게 골대 위로 높게 뜨면서 골 기회를 날렸다.

이번에는 서울이 득점 기회를 놓쳤다. 전반 48분(추가 3분) 서울이 페널티 에어리어에서 강하게 슛을 날렸지만, 송범근이 슈퍼 세이브를 보여 줬다.

전북은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내 들었다. 김영빈·전진우를 빼고 감보아·츄마시를 투입했다. 후반 시작한 지 20분 가량 지나고 콤파뇨를 빼고 티아고까지 넣었다.

후반 73분 전북 최철순이 사이드에서 올려 준 크로스가 정확하게 이영재 머리를 향했지만, 골대 맞고 튕겨 나왔다. 이 과정에서 이영재가 서울 김진수와 부딪히면서 눈 주변에 크게 부상을 입었다.

10분 지난 뒤 프리킥 찬스를 잡은 전북이 티아고 헤딩으로 선제골을 노려 봤다. 서울 최철원의 슈퍼 세이브로 막혔다.

이후 곧바로 코너킥 기회를 얻은 전북이 골을 만들었다.

선제골의 주인공은 서울에 강한 모습을 보여 주는 '서울 킬러' 송민규다. 코너킥 키커로 나선 김진규가 정확히 송민규의 머리를 노리고, 그 공은 땅볼 헤딩슛으로 골망을 흔들었다.

하지만 전북은 후반 추가 시간에 동점 골을 내 줬다.

추가 시간이 5분 가량 지났을 때 서울 박수일이 때린 강한 중거리 슛을 전북 송범근이 쳐냈다. 그 공이 바로 앞에 있던 전북 수비수 연제운을 맞고 그대로 공이 골대 안으로 들어갔다. 결국 뼈아픈 자책골로 아쉬움을 삼킨 채 경기를 마무리했다.

