전주 처음 방문한 바실라스와 리아바스가 전한 그리스 음악의 정수

국립무형유산원 주관 유네스코 인류무형유산 초청공연

'그리스 레베티코' 참석차 전주 첫 방문한 바실라스와 리아바스

현악기 '부주키'의 선율 위로 그리스 고된 삶과 저항 표현

(왼쪽부터)람프로스 리아바스 에술감독, 그리고리오스 바실라스 부주키 연주자/사진=박은기자

45년 차 부주키 연주자 그리고리오스 바실라스와 예술 감독 람프로스 리아바스는 누구보다 진지하게 악기와 음악에 대해 설명했다.

마치 오늘 처음 악기와 음악을 설명하는 것 마냥. 그리스 민중음악 레베티코(Rebetiko)와 현악기 부주키(Bouzouki)를 소개하기 위해 고심하며 고른 단어와 진중한 태도는 음악에 대한 자신감과 사랑이 고스란했다.

‘레베티코’는 어쩌면 연주자 바실라스와 예술 감독 리아바스에게는 자신의 생을 압축한 말이었는지 모른다. 20세기 초 튀르키예로 독립한 그리스인이 격변기 속 고단한 삶을 버티며 부른 민중음악인 레베티코의 문화적 가치를 알리기 위해 연주자와 연구자로 지냈다. 각고 끝에 2017년 레베티코는 유네스코 인류무형유산 대표 목록으로 등재됐다.

이제 그들은 그리스 레베티코 세계화 앞에 서 있다. 두드리면 열릴 것이라는 믿음과 의지로 전 세계를 돌아다니며 레베티코 음악을 전파하고 있는 바실라스와 리아바스를 지난 25일 전주에서 만났다.

국립무형유산원에서 열린 그리스 레베티코 공연 모습/사진=국립무형유산원 제공

1999년 한국에 방문한 후 25년 만에 다시 한국을 찾았다는 리아바스 감독은 아테네 대학교 민족음악 교수이자 2008년 중국 베이징 올림픽 문화축제 음악감독으로 활동했다. 해마다 유네스코 인류무형유산을 초청해 국내에 소개하고 있는 국립무형유산원이 올해 그리스 민족음악 '레베티코'를 초청하며 인연을 맺게 됐다.

유산원 초청으로 생애 처음 전주를 방문했다는 리아바스 감독은 “대한민국은 무형유산의 개척자”라며 “그 중심에 국립무형유산원이 있고, 유산원의 역할과 시스템을 배워가고 싶을 정도로 즐거운 과정이었다”고 칭찬했다.

감독은 26일과 27일 국립무형유산원 대공연장에서 열린 '유네스코 인류무형유산 초청공연 그리스 레비티코' 공연을 선보이기 위해 지난 3월부터 유산원과 소통해왔다. 무대에서 연주할 스무곡을 확정짓기 위해 수 차례 줌 회의를 가졌고, 메일을 주고 받으며 의견을 교환했던 시간들이 흥미로웠다고 회상했다.

그리스 영혼이 담긴 현악기라 불리는 '부주키'는 레베티코 음악의 핵심 축이다. 타원형의 몸체와 길고 가느다란 목을 지닌 류트형 현악기로 세 개의 줄을 튕기고 누르며 여러 소리를 만들어낸다. 특히 그리스 고유의 정서인 애절함과 경쾌하고 발랄함이 공존해 오랜 시간 그리스 사람들에게 사랑 받아 온 악기다.

레베티코 공연에는 대개 4~5명의 연주자와 한 명의 보컬이 무대에 오른다. 부주키 악기를 중심으로 자연스럽게 감정을 연주로 표현한다. 악보를 보고 연주하는 개념보다는 구전으로 이어져 온 연주방식을 체득해 최고의 경지에 이른 연주자들이 대부분이다.

바실라스 연주자도 그렇다. 경험으로 터득한 연주법에 자신의 색깔을 가미해 아테네 최고의 부주키 연주자가 됐다.

바실라스는 “레베티코는 선술집에서 모여 즉흥적으로 연주하는 문화에서 시작된 것"이라며 "자연스럽게 호흡하고 결합돼 여러 감정을 선율로 표현하는 것"이라고 했다. 그러면서 "동양의 멜로디와 서양의 화성을 결합한 자유로운 음악들"이라고 덧붙였다.

전주에 오기 위해 하루를 꼬박 비행기에서 보냈다는 그들의 얼굴엔 피곤함이 역력했다. 하지만 그리스 민족음악인 ‘레베티코’를 말할 땐 눈빛이 이글거리고 얼굴에 생기가 돌았다. 어떤 대목에서는 숨을 쉬지 않고 말을 이어나갔다. 언어적 장벽이 존재했지만 이상하게 꽉 찬 에너지를 느꼈다. 그래서인지 레베티코와 부주키에 담긴 그리스의 생의 밀도와 가치의 농도가 얼마나 위대한 것인지 어렴풋이 전해졌다.

