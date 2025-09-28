석정 선생의 문학세계와 '조우'…제12회 신석정문학상 시상식

소재호, 김사륜 시인, 이연희 수필가 수상

신석정 전국시낭송대회 이은명 씨 대상

제12회 신석정문학상 시상식과 문학제가 지난 27일 부안 석정문학관에서 열렸다. 조현욱 기자

제12회 신석정문학상 시상식과 문학제가 지난 27일 부안 석정문학관에서 성황리에 열렸다.

시상식에는 윤석정 신석정기념사업회 이사장, 김영 석정문학회장, 백봉기 전북문인협회 회장, 정군수 전 석정문학관장, 류희옥 전 전북문인협회 회장, 김남곤 시인, 조미애 표현문학회장, 제11회 촛불시문학상 수상자인 김왕노 시인 등 관계자 및 문인들과 신석정 선생의 유족들, 정화영 부안군 부군수, 박병래 부안군의회 의장, 전북자치도의회 김정기 의원 등 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

신석정문학상을 수상한 소재호 시인은 “신석정 선생은 환란의 시대를 견인하며 조국의 앞날을 밝게 예언하신 선구자”라며 “우둔하고 졸렬한 후학입니다만 올곧은 선생의 정신을 어렴풋이 깨닫고 익히며 오늘 이 자리에 서게 됐다”고 말했다. 그러면서 “서정주 시인이 나를 키운 건 팔 할이 바람이라고 했다. 저는 저를 키운 건 구 할이 여러분이라고 말하겠다”며 “앞으로 더욱 분발하고 봉사하겠다”고 약속했다.

신석정촛불문학상을 수상한 김사륜 시인은 “이번에 선정된 ‘철공소 꽃 직원들’을 포함한 다섯 편의 시는 촛불의 심지를 다독이듯 저의 정신과 사유를 손 펌프질하여 빚어낸 작품들”이라며 “앞으로도 서정과 문학의 향기를 전하는 참된 시인이 될 수 있도록 정진하겠다”고 밝혔다.

올해 제정된 제1회 석정수필문학상 수상자인 이연희 수필가는 “여러 면으로 부족한 제가 상을 받게 됨에 한없이 영광스럽고 어깨가 무겁다”며 “신석정이라는 고귀한 이름에 누가 되지 않게 글 쓰는 일에 더 충실한 문학인으로 거듭나겠다”고 전했다.

윤석정 이사장은 “부안을 중심으로 신석정 선생을 기리는 문인단체가 석정문학회, 신석정기념사업회 등이 있다”며 “신석정 선생의 삶과 문학정신이 부안과 전북에만 머무르지 않도록 앞으로도 석정선생님의 문학을 통한 교류와 성찰이 계속 이어졌으면 한다”고 당부했다.

이날 문학상 시상식과 함께 열린 제11회 신석정 전국시낭송대회에서는 이은명 씨가 대상을 받았다. 금상은 홍경숙 씨에게 돌아갔으며, 은상은 소선녀 씨가 차지했다. 이외 문학상 시상식을 전후해 신석정시 선양낭송대회도 펼쳐져 큰 호응을 얻었다.

