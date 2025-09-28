“어머니의 기억이 저를 무대에 세웠습니다”⋯제11회 신석정 전국시낭송대회 대상자 이은명 씨

이은명 씨

“시를 만나면서 제 안의 감성이 되살아났습니다. 슬플 때나 기쁠 때나 늘 곁에 있어준 건 시어(詩語)였어요.”

제11회 신석정 전국시낭송대회에서 대상을 차지한 이은명 씨(65·전주 출생, 현재 부안 거주)는 수상 소감을 이렇게 전했다. 오랜 시간 지역과 전국 무대에서 꾸준히 활동해온 그는 현재 사단법인 한국시낭송문화예술연구회 차기 회장으로도 이름을 올리고 있다. 낭송을 시작한 지는 10년 남짓. 짧지 않은 세월 동안 무대에서 목소리로 시를 전해왔지만, 신석정 시인의 이름을 걸고 열린 대회에서 최고상을 거머쥔 건 그에게도 남다른 의미였다.

이번 대회에서 그가 선택한 작품은 신석정 시인의 ‘어머니의 기억-어느 소년의’이었다. 개인적인 사연도 깊이 깔려 있다.

이 씨는 “돌아가신 어머니를 떠올리며 이 시를 접했을 때 큰 울림을 받았다”며 “무대에 오르자 가장 먼저 생각난 이도 역시 어머니였다. 낭송 내내 울컥한 감정을 다 잡았지만, 오늘은 울지 않고 마무리할 수 있어 다행이었다”고 털어놓았다.

수상 소식을 접했을 때도 가장 먼저 떠오른 이는 어머니였다. 그는 “어머니가 지켜보고 계시다는 마음이 늘 든다”며 잠시 말을 멈췄다. 그러고는 “단체가 오랫동안 신석정 시인을 선양해온 만큼, 이번 대회 대상 수상은 개인적으로 엄청난 자부심이자 영광”이라며 지도교수와 동료들에 대한 감사의 마음도 전했다.

그렇다고 준비과정이 순탄했던 것은 아니다. 이 씨가 이날 낭송 작품으로 결정한 ‘어머니의 기억’은 섬세한 감정선이 짙어 단조롭기 쉽다.

그는 “잔잔한 분위기에만 머무르면 전달력이 약할 수 있기에, 강약과 쉼, 완급 조절 등 낭송 기법을 최대한 활용하려 애썼다”고 말했다. 작품에 깃든 서정성을 살리면서도 무대에서 생생한 호흡을 만들어내려는 노력이었다.

이 씨는 가족에게도 이번 대회 출전을 알리지 않았다. 그는 “남편은 제가 무대에 서는 걸 걱정해 아무것도 하지 말라고 했다”라며 “그래서 이번 대회 나가는 것도 알리지 않고 준비했다”며 웃어보였다.

그는 시와 함께하는 시간이 삶을 지탱하는 힘이라고 말한다. 이 씨는 “낭송을 하면서 우울증도 해소되고, 나이가 들수록 잊힌 줄 알았던 감성이 되살아나는 걸 느낀다. 제게는 시와 낭송 자체가 큰 위로였다”고 밝혔다.

앞으로의 활동 계획을 묻자 그는 단호히 말했다. 이 씨는 “신석정 시인의 시를 널리 알리고 싶다. 시 낭송가로서 애정을 갖고 꾸준히 활동하며, 후배 낭송인들에게도 시의 힘을 전하고 싶다”고 전했다. 그러면서 특히 그는 “시는 잘하고 못하는 게 중요한 게 아니라, 시어가 가슴속에 꽃을 피워 어떻게 삶을 풍요롭게 만드는지가 핵심”이라고 강조했다.

끝으로 그는 후배들에게 이런 조언을 남겼다. 이 씨는 “시에는 치유(治癒)의 힘이 있다. 슬픈 시를 읽으면 함께 울고, 기쁜 시를 읊으면 마음이 환해진다. 저 역시 이번 작품을 준비하며 무대에서 눈물을 삼켰다. 그렇게 삶을 정화하고 더 나은 내일을 살아가게 만드는 것이 낭송의 매력이라고 느낀다”고 밝혔다.

