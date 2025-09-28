남원 화장품, 베트남 뷰티시장 뚫었다…20만 달러 규모 첫 수출 선적식

2030년까지 660만 달러 수출 목표

남원시청 전경/전북일보 DB

남원 화장품 기업이 해외시장을 향해 첫 발을 내디뎠다.

남원시(시장 최경식)는 지난 26일 노암산업단지 내 남원 바이오산업특화단지에서 입주기업 ㈜원스킨화장품의 베트남 수출 선적식을 열었다고 28일 밝혔다.

㈜원스킨화장품(대표 김경희)은 남원시와 전북바이오산업연구원의 수출지원 사업을 발판으로 성장한 대표적 바이오 뷰티기업이다.

오는 2030년까지 660만 달러(92억 원) 규모의 수출 성과를 목표로 하고 있으며, 이날 첫 수출 물량(2억8000만 원)을 베트남으로 실어 보냈다.

회사는 이번 성과를 바탕으로 미국, 멕시코, 브라질 등으로 수출 시장을 확대할 계획이다. 시는 이를 통해 지역 바이오산업의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 기대하고 있다.

최경식 시장은 “지역 화장품 기업의 세계 시장 도전은 남원 바이오산업의 성장 신호탄”이라며 “기업 해외 판로 개척을 지속 지원해 지역 산업과 경제가 동반 성장하도록 하겠다”고 말했다.

한편, 글로벌 뷰티시장은 경기 침체에도 불구하고 높은 수출액을 기록하고 있다.

이날 식품의약품안전처에 따르면 올해 상반기 화장품 수출액은 55억 달러(7조5000억 원)다.

시는 이러한 흐름에 맞춰 바이오기업 해외 진출 지원을 강화하고, 남원 바이오산업특화단지를 K-뷰티 거점으로 키운다는 방침이다.

