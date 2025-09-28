가을빛 국화·코스모스, 지리산 허브밸리 물들였다

삼색 국화·4ha 코스모스 단지, 남원 대표 가을 여행지

열대식물 해설투어·반려식물 체험 등 풍성한 즐길거리

스탬프 투어·허브차 시음까지 가족 맞춤형 이벤트 마련

지리산 허브밸리/사진=남원시

청명한 가을, 지리산 자락 허브밸리가 꽃물결로 물들었다.

남원 지리산 허브밸리는 삼색 국화와 4ha 규모의 코스모스 단지로 방문객들을 맞이하며, 가을철 힐링 여행지로 각광받고 있다.

허브밸리 진입광장과 원형광장에는 형형색색 국화가 만개했고, 넓게 펼쳐진 코스모스 단지는 가족·연인·친구들이 사진을 남기는 명소로 자리잡았다.

꽃 경관뿐 아니라 체험·이벤트도 다양하다.

복합토피아관 열대식물원에서는 전문 해설사와 함께하는 해설투어와 계절 꽃을 활용한 반려식물 키우기 체험이 운영 중이다.

230여 종의 식물이 전시된 공간은 식물에 대한 호기심을 자극하며, 생활 속 자연과의 소통을 돕는 인기 프로그램으로 자리 잡았다.

가을 한정 이벤트도 눈길을 끈다.

허브밸리 6곳을 돌며 스탬프를 모으면 선착순 5,000명에게 메리골드 화분을 증정하는 스탬프 투어와, 자체 재배한 로즈마리로 즐기는 허브차 시음이 마련돼 관람객의 발길을 붙든다.

국화와 코스모스로 수놓인 경관, 자연 체험, 가족 친화형 이벤트까지 두루 갖춘 지리산 허브밸리는 올가을 남원 여행의 필수 코스로 꼽히고 있다.

자세한 내용은 지리산 허브밸리 누리집(www.jirisanherbvalley.com) 또는 전화(070-7764-0130)로 확인할 수 있다.

