배드민턴 공희용-김혜정, 코리아오픈 우승하며 올해 4번째 국제대회 휩쓸어

- 세계랭킹 4위로 올해 국제대회 네번째 우승

- 내달 덴마크오픈(슈퍼 750)에 출전 시즌 5증 도전

2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈에서 우승을 차지한 (좌측부터) 김혜정. 공희용 선수가 환하게 웃으며 기쁨을 만끽하고 있다./사진제공=전북자치도배드민턴협회

배드민턴 공희용(전북은행)-김혜정(삼성생명) 조가 코리아오픈 여자복식 정상에 올랐다.

28일 경기도 수원실내체육관에서 열린 ‘2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈’ 대회에서 여자복식 세계랭킹 4위의 공희용-김혜정 조가 세계랭킹 6위의 일본 이와나가-나카니시 조를 상대로 2-0 완승을 거뒀다.

지난 21일 중국 마스터스(슈퍼 750) 대회 준우승의 아쉬움을 씻어내고, 6월 1일 싱가포르오픈(슈퍼 750) 대회 우승에 이후 약 4개월 만에 국제대회 포디움 정상에 다시 올라섰다.

공희용-김혜정 조는 16강 대만, 8강 일본에 이어, 4강에서는 한국 백하나-이소희 조를 물리치며 결승에 진출했다.

이번 우승으로 공희용-김혜정 조는 1월 인도네시아 마스터스(슈퍼 500), 3월 오를레앙 마스터스, 6월 싱가포르오픈(슈퍼 750)에 이어 올해 네 번째 국제대회 우승을 차지했다.

공희용-김혜정 조는 내달 덴마크 오덴세에서 열리는 덴마크오픈(슈퍼 750)에 출전해 시즌 5승에 도전한다.

특히 김혜정은 지난해 정나은(화순군청)과 함께 출전했던 코리아오픈에 우승에 이어 2연패를 차지했다.

김혜정은 “그동안 체력적으로 많이 움직여서 그런지 결승전에서 잘 움직이지 못했는데 (공희용) 언니가 더 많이 뛰어줘 심리적으로 안정감을 찾아줘 좋은 결과를 얻었다”며 “너무 행복하고 언니에게 고맙다”며 우승 소감을 밝혔다.

또한 김혜정은 전주 성심여고를 배드민턴 명가로 만든 1992년 바르셀로나 올림픽 금메달리스트인 정소영 지도자의 큰 딸이기도 하다.

공희용은 “홈에서 하는 경기인 만큼 좋은 성적을 거두고 싶었다. 김혜정과 재밌게 경기하는 모습을 보며 열심히 응원해 주신 팬들에게 너무 감사하다”며 “올해 많은 대회가 남아 있다. 월드 투어 파이널까지 아프지 않고 잘 마무리했으면 좋겠다”고 했다.

