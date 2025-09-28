제27회 정읍시장기 축구대회 성료- 클럽부 우승 제우스FC, 일반부 우승 정읍우체국

정읍시장기 축구대회 시상식에서 우승 준우승 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 사진=임장훈 기자

정읍시축구협회(회장 김현만) 주최, 정읍시체육회(회장 최규철) 주관, 정읍시(시장 이학수) 후원 '제27회 정읍시장기 축구대회'가 지난27일과 28일 정읍공설운동장과 국민체육센터인조구장에서 성황리에 열렸다.

이번 대회에는 정읍시축구협회 소속 10개 클럽팀과 일반부 4개팀 출전해 토너먼트와 링거로 진행됐다.

경기결과 클럽부는 △우승 제우스FC △준우승 정읍다이노스 △공동3위 태봉FC, 정진회가 영예을 안았다.

또 일반부는 △우승 정읍우체국 △준우승 태인FC가 올랐다.

개인상은 클럽부 △최우수선수상 김용대(제우스FC) △우수선수상 정혁재(정읍다이노스), 일반부 △최우수선수상 이현수(정읍우체국) △우수선수상 고범규(태인FC) △심판상은 정윤성, 김동명이 수상했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지