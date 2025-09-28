라스트포원 강아라 ‘브레이킹K 시리즈 2차 대회’ 청소년 비걸 부문 2위

강아라 /라스트포원

전주시와 ㈔라스트포원이 함께 운영하는 비보이문화학교 ‘전주브레이킹스쿨’ 교육생 출신이자 라스트포원 소속 강아라(13)가 브레이킹K 시리즈 2차 대회 청소년 비걸(여자) 부문 2위에 올랐다.

강아라는 지난 27일 경기 부천시청 잔디광장 야외무대에서 열린 ‘2025 브레이킹K 시리즈 2차 대회’에서 청소년 비걸 부문 2위를 차지했다.

강아라는 “처음으로 결승 진출을 해서 너무 감격스러웠지만 무대에서 너무 긴장하고 실수를 많이 해서 아쉬움이 남는다”며 “11월에 열리는 파이널 무대에서는 실수 없이 더 업그레이드된 퍼포먼스를 선보이도록 하겠다”고 밝혔다.

2025 브레이킹K 대회는 국가대표 선발전으로, 1차와 2차 시리즈 순위 합산 랭킹 포인트 상위권 남·여 선수들이 11월 최종 파이널 대회를 거쳐 일반부 남·여 각각 3명씩 국가대표로 선발된다. 선발된 선수는 2026 아이치·나고야 아시안게임(정식종목)에 출전하게 된다.

브레이킹K 파이널 대회 청소년 부문 결승 진출자에게는 일반부 국가대표 선수들과 함께 진천 선수촌에서 합동 훈련의 기회가 주어진다.

