“추석 연휴, 전주역사·어진박물관에서 즐기세요”

상설·특별 행사 운영…다양한 체험 프로그램 마련

전주역사박물관과 어진박물관이 추석 연휴를 맞아 오는 10월 3일부터 9일까지 다양한 체험 프로그램을 마련했다.

전주역사박물관에서는 ‘낮달마실’을 주제로, 한 해 중 가장 달이 밝은 추석 명절을 맞아 낮달 아래 마실 하듯이 박물관을 찾아 전통놀이마당과 전통체험마당, 가족영화관 등을 체험할 수 있다.

10월 3일부터 9일까지 ‘연휴 상설 체험’으로 전주역사박물관 앞뜰에서 직접 만들어 즐기는 제기차기, 딱지치기, 투호놀이가 진행되며, 달빛 포토존도 운영된다.

특히 10월 5일부터 7일까지는 ‘추석 특별 행사’로 박물관 1층 교육체험실에서 ‘명절 한복과 잘 어울리는 노리개와 청사초롱 만들기 체험’이 진행되며, 지하 1층 강당에서는 추석 명절을 맞아 가족을 돌아보게 하는 영화가 상영된다.

또 박물관 1층 로비에는 달빛 아래 적어 보는 ‘낮달소원wall’이 운영되며, 소원을 빌고 미션을 수행하면 선물을 증정하는 이벤트에도 참여할 수 있다.

이와 함께 어진박물관은 ‘달토끼의 추석 대모험’을 주제로, 추석을 맞아 전주 태조로에 놀러 온 달토끼와 함께 사진관, 오락실, 공방, 문방구 등을 방문하는 콘셉트의 체험 프로그램을 운영한다.

‘태조로사진관’에서는 인생세컷 포토부스를 운영하며, ‘태조로오락실’에서는 투호던지기 등 전통놀이를 체험할 수 있다. ‘태조로공방’에서는 달토끼 키링만들기 체험이 하루 300개씩 한정적으로 운영되며, ‘태조로문방구’에서는 두루마리에 소원 쓰고 종이 뽑기 체험을 할 수 있다.

‘태조로공방’과 ‘태조로문방구’는 10월 5일부터 7일까지만 운영되며, 추석 당일인 6일에는 ‘태조로공방’에서 소원모빌만들기 체험도 즐길 수 있다.

