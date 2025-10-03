[추석특집] 학령인구 감소, 유일 해법은 교육협력

지난 3월 20일 전북특별자치도교육청은 전북도와 함께 추진한 교육발전특구 협력사업이 교육부로부터 우수 운영 사례로 선정돼 기관 표창을 받았다./전북교육청 제공

전북특별자치도교육청(이하 전북교육청)은 지자체 및 지역사회와 손잡고 미래 교육의 새로운 지평을 열고 있다. 단순한 행정 지원을 넘어 지역과 학교가 함께 살아 숨 쉬는 교육 생태계를 조성하는 과정은 한국 교육 혁신의 방향을 보여주는 살아 있는 현장이다. 전북 교육의 협력 모델은 ‘지역이 교육을 살리고, 교육이 지역을 살리는’상생의 길을 실천하며 대한민국 교육 혁신의 중요한 이정표가 되고 있다. 전북교육청은 작은 학교 살리기는 물론 지역 소멸과도 연계한 교육행정을 벌여 나가고 있다.

△국비 2765억 확보, 지역과 함께 여는 미래 교육

전북교육청은 2022년 전북도청과의 교육협력을 공식 선언하고 전담 부서를 신설했다. ‘지역의 교육 문제는 교육청만의 과제가 아니다’라는 인식에서 출발한 변화였다. 과거 단발적 협조 수준에 머물던 관계는 상시적·전략적 협력 체계로 전환됐다.

그 결과 교육부 공모사업에서만 3년간 2,765억 원 규모의 국비를 확보했다. 학교와 지역의 교육 복지를 위한 ‘학교복합시설’, 지역 맞춤형 교육을 실험하는 ‘교육발전특구’, 도시와 농촌을 잇는 ‘농촌유학’은 대표적 성과다. 특히 학교복합시설에는 6개 시·군에 총 1,002억 원이 투입돼 돌봄센터, 자기주도학습공간, 작은도서관, 실내체육관, 드론축구장, 문화공간 등 지역 주민과 학생이 함께 활용할 수 있는 복합 인프라가 구축되고 있다.

교육발전특구는 11개 시·군에서 국비 818억 원, 지자체 945억 원 등 총 1,763억 원이 투입돼 교육 인프라 확충과 인재 양성 프로그램, 방과후 돌봄 등 교육 혁신 사업이 진행 중이다. 또한 자기주도학습센터는 5개 시·군에서 센터당 연간 2억7천만 원의 지원을 받아 사교육 의존도를 낮추고, 공교육 안에서 학습 문화를 정착시키는 공간으로 자리매김하고 있다.

△작은 학교 살리기, 지역 공동체에 활력 불어 넣다

학생 수 감소와 지역 소멸 위기 속에서도 ‘작은학교 살리기’ 정책은 뚜렷한 성과를 거두고 있다. 현재 153개교에서 운영 중인 ‘어울림학교’는 농촌 소규모 학교의 평균 학생 감소율이 11.7%에 이르는 상황에서도 3.7% 수준으로 낮추는 성과를 냈다. 이는 단순히 학생 수를 유지하는 차원을 넘어, 다양한 교육 프로그램과 지역 연계 활동을 통해 교육력을 회복시킨 사례로 꼽힌다.

전북형 농어촌 유학은 불과 3년 만에 학생 수가 27명에서 257명으로 10배 가까이 늘었다. 지자체의 주거 지원과 체재비 보조, 마을 공동체의 돌봄이 결합되면서 작은학교와 마을이 함께 살아났다는 평가다. 실제로 농촌유학을 선택한 학부모들은 “아이들이 자연 속에서 배우며 자존감과 사회성이 눈에 띄게 커졌다”고 말하며 만족감을 드러내고 있다. 이는 단순히 교육 선택의 확장이 아니라, 농촌 공동체와 도시 가정 모두에게 상생 효과를 안겨주고 있다.

전주·군산·익산 등 원도심학교 52개교에도 특화 프로그램과 저소득층 맞춤 지원이 투입됐다. 학교당 기본 운영비와 특색과정 운영비는 물론, 저소득층 학생 수에 비례해 추가 지원을 함으로써 교육격차 해소와 지역 교육력 회복에 힘을 보태고 있다.

전북교육청은 지난 4월, 전북특별자치도와 일선 시군 관계자들이 참석한 가운데 제1회 교육행정협의회를 개최했다./전북교육청 제공

△지자체와의 협력, 공동 투자로 여는 미래

전북교육청의 교육협력은 도청과 14개 지자체의 긴밀한 협조 없이는 불가능했다. 특히 교육협력지구 사업은 지자체와 교육청이 각각 36억5천만 원씩, 총 73억 원을 투입해 마을교육공동체 확산, 지역특화 교육과정 지원 등 실질적인 사업을 전개하고 있다.

농촌유학 역시 지자체가 거주지를 조성하고, 교육청은 특화된 교육 프로그램을 지원하며, 유학 경비는 교육청과 지자체가 공동 부담하는 방식으로 추진돼 안정적으로 뿌리내리고 있다. 이러한 협력 구조는 교육청 단독으로는 풀기 어려운 문제를 지자체와 함께 해결하는 모범적 사례로 꼽힌다.

△대학과의 협력, 현장 중심 교육 혁신

지난 6월 전북도와 전북대·전주교대·군산대가 교육협력 협약을 체결했다. 교육청은 대학에 교육협력관을 파견해 현장과의 소통을 강화하고, 맞춤형 인재 양성 프로그램과 교육 복지 모델을 공동 개발하고 있다. 교원 연수, 지역 맞춤형 진로교육도 본격 추진되며 학문과 현장이 연결되는 혁신 기반을 다지고 있다.

△위기 속 협력, 미래 교육의 길

전북은 현재 학생 수 급감이라는 큰 위기에 직면해 있다. 10년 전 20만 명 수준이던 학생 수는 2025년 4월 기준 약 17만 2천 명으로 줄었고, 초등학생 감소세가 가장 두드러진다. 내년에는 보통교부금과 기금 전입금 축소로 예산도 3천억 원 이상 감소될 전망이다.

이러한 현실은 교육청 단독으로는 감당할 수 없는 문제다. 전북교육청은 지자체, 대학 그리고 지역 사회와 힘을 합쳐 학생과 주민이 함께 웃고 배우며 성장하는 지속 가능한 교육 생태계를 만들어 가고 있다.

학교는 더 이상 교실과 운동장에 국한되지 않고, 지역 공동체와 유기적으로 연결된 배움터로 확장되고 있다. 이는 학생뿐 아니라 지역 주민 모두에게 배움과 성장을 공유하는 기회를 제공한다.

전북교육청 임경진 교육협력과장

<임경진 교육협력과장 미니 인터뷰>

전북교육청 임경진 교육협력과장은 “교육발전특구는 학교와 지역이 상생하는 새로운 플랫폼”이라며 “지역 산업과 교육이 맞닿으며 학생들의 진로 기회가 넓어지고 있다”고 말했다.

그는 “농촌 유학은 단순한 전학이 아니라 마을 공동체와 함께하는 배움의 실험”이라며 “아이들의 웃음이 마을을 살린다”고 설명했다.

이어 “어울림학교는 작은 학교를 지키는 핵심 모델”이라고 말하며, “학생 감소율이 눈에 띄게 줄며 교육력이 살아나고 있다”며 “원도심 학교 지원은 교육격차 해소와 지역 균형 발전을 위한 필수 정책” 이라고 강조했다.

임 과장은 “교육협력지구는 지자체와 1:1 매칭 투자로 지역교육의 실질적 문제를 함께 풀어가는 구조로 지역과 교육이 진정한 파트너로 거듭나고 있다”며 “이로써 교육발전특구가 교육의 형평성과 지속가능성을 담보하는 정책으로 거듭나고 있다”고 했다.

특히 “학교복합시설은 학생과 주민이 함께 쓰는 생활SOC” 라며, “지역 공동체의 새로운 거점인 동시에 자기주도학습센터는 사교육 의존도를 낮추고, 공교육 안에서 학습 문화를 정착시키는 중요한 공간으로 학생들이 스스로 배우고 성장하는 힘을 키우고 있다”라고 설명했다.

마지막으로 “학생 수 감소가 불러올 지역 소멸, 교육예산의 감소는 엄연한 현실로 지역의 현안과 교육의 현안이 같아지고 있는 이때, 지역과의 협력은 필수이며 앞으로도 강화될 수밖에 없다”며 “전북교육의 최대 과제는 학령 인구 감소로 교육 협력은 이를 극복할 유일한 해법”이라고 강조했다.

