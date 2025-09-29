이전기사
전북일보로고

"같이 놀자"…경찰, 초등학생 유인 시도한 20대 체포
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-29 11:58 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사건·사고
자체기사

"같이 놀자"…경찰, 초등학생 유인 시도한 20대 체포

김문경 웹승인 2025-09-29 11:04 수정 2025-09-29 11:13

image
군산경찰서 전경.

초등학생을 유인해 끌고 가려고 시도한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

군산경찰서는 29일 미성년자 약취유인 미수 등 혐의로 A씨(20대)를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 28일 오전 3시께 군산시 소룡동에서 초등학생 B양(10대)을 “같이 놀자” 등 발언을 하며 끌고 가려고 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 B양이 거부하자 그대로 달아났고, 이후 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 약 1시간 만에 자택에서 체포됐다.

A씨와 B양은 서로 일면식이 없었던 것으로 파악됐다.

경찰 조사에서 A씨는 “별 생각 없이 했다”고 진술한 것으로 드러났다.

경찰은 A씨를 상대로 구속영장을 신청하고 정확한 경위를 조사 중이다. 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#군산 #미성년자 약취유인 미수
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr