"같이 놀자"…경찰, 초등학생 유인 시도한 20대 체포

군산경찰서 전경.

초등학생을 유인해 끌고 가려고 시도한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

군산경찰서는 29일 미성년자 약취유인 미수 등 혐의로 A씨(20대)를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 28일 오전 3시께 군산시 소룡동에서 초등학생 B양(10대)을 “같이 놀자” 등 발언을 하며 끌고 가려고 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 B양이 거부하자 그대로 달아났고, 이후 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 약 1시간 만에 자택에서 체포됐다.

A씨와 B양은 서로 일면식이 없었던 것으로 파악됐다.

경찰 조사에서 A씨는 “별 생각 없이 했다”고 진술한 것으로 드러났다.

경찰은 A씨를 상대로 구속영장을 신청하고 정확한 경위를 조사 중이다.

