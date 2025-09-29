미술관 솔, '전북 서예의 맥' 특별전

제15회 세계서예전북비엔날레 전시행사 일환

전북 작고 작가 창암 이삼만, 호산 서홍순 작품 선보여

신석정, 토림 김종현-잔설/사진=미술관 솔 제공

전북 서예의 역사와 가치를 조명하는 특별전 '전북 서예의 맥'이 다음달 26일까지 경원동 미술관 솔에서 진행된다.

제15회 세계서예전북비엔날레 전시행사 일환으로 열리는 이번 전시는 전북 작고 작가를 통해 서예사를 조망한다.

이번 전시에는 16세기 이후 전북 서예의 맥을 잇는 선현 유묵 35점을 선보인다. 지난 '전북 선현의 유묵전'에 이어 창암 이삼만, 호산 서홍순 등의 서예 작품 외에도 석정 이정직, 벽하 조주승, 심농 조기석, 유하 유영완, 표원 박규환, 미산 황룡하, 보정 김정회, 추당 박호병 등의 사군자를 볼 수 있다. 서예가로 잘 알려진 설송 최규상의 난초(蘭草)를 그린 보기드문 작품도 최초로 공개된다.

유재 송기면-서각/사진=미술관 솔 제공

한글 서예가 담긴 신석정, 남정 최정균, 강암 송성용, 여산 권갑석 등의 시화(詩畵) 작품도 특별히 선보인다.

서예 작품 외에도 다양한 문인화를 선보임으로써 우리 선조들의 최상의 경지인 ‘시서화(詩書畵) 3절(三絶)’을 이루어낸 34명의 작가가 펼쳐낸 35점의 작품을 만날 수 있다.

특히 세계서예전북비엔날레와 연계한 여러 전시 가운데 유일하게 작고 작가들의 필묵을 느껴볼 수 있어 더욱 귀중한 시간이 될 것으로 보인다. 전시는 무료 관람이며 미술관 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

