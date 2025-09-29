정혜인 감독 ‘엔진의 심폐소생’, 제8회 전주국제단편영화제 최우수작품상 수상

국제경쟁 최우수작품상 ‘사베리오’ 엘렌 아쿠이(Ellen Ancui)

제8회 전주국제단편영화제가 지난 28일 폐막했다/사진=전주국제단편영화제 집행위원 제공

제8회 전주국제단편영화제가 지난 28일 시상식을 끝으로 영화제의 여정을 마무리했다.

전주국제단편영화제 집행위원장(위원장 곽효민)은 이날 CGV 전주고사에서 시상식을 열고 올해의 수상작을 발표했다.

시상식에는 곽효민 집행위원장을 비롯해 한승룡, 김세익, 박진후, 신정아, 이채경, 윤인아 심사위원과 감독과 배우 등이 참석했다.

국제경쟁 최우수작품상은 엘렌 아쿠이(Ellen Ancui) 감독의 영화 '사베리오'가 차지했다. 한국계 미국인 인플루언서 메이는 차 안에서 버려진 노인 멕시코인을 발견하면서 벌어지는 이야기로 미국의 노인문제를 다루고 있다.

감독상은 영화 '코 카탈로그'를 제작한 조지 앤드류스(Josie Andrews)에게 돌아갔다. 배우상은 '루프탑 렘피카'에서 연기하 쥬리퀸람이 수상했다. 안토니우스 조지 바실리의 영화 '쥐 냄새를 맡을 수 있어' 는 심사위원특별상의 영예를 안았다. 아시아문화콘텐츠연구소상에는 알리 소하일 자우라의 ‘베터 플레이스’에게 돌아갔다.

정혜인 감독의 영화 '엔진의 심폐소생'이 국내경쟁 최우수작품상 수상의 영광을 안았다. 중고차 상사 사무직 직원인 스물여덟 진희가 주변의 것들이 감쪽같이 사라지거나 몸이 녹슬기 시작하면서 벌어지는 영화이다.

국내영화 감독상은 ‘구덩이’를 연출한 양선민 감독에게 돌아갔으며 배우상은 ‘엔진의 심폐소생’의 정하담 배우가 수상했다. 예술상은 ‘손가락을 찾는 방법’의 프로덕션 디자인 이해성이 차지했고, 심사위원특별상은 이윤지 감독의 ‘모모의 택배’가 선정됐다 .

전북경쟁부문 최우수작품상(꽃심상)은 이명륜 감독의 영화 '목인'이 선정됐다. 숲을 지키기 위해 벌목하는 업체와 사투를 그린 영화이다. 이외에도 감독상(전라감영상)은 영화 '침묵의 시선'을 연출한 정재훈 감독에게 돌아갔으며 미술상(부채상)은 류성환 감독의 영화 '휘두르다'가 차지했다. 또 배우상은 영화 '소박'에서 뛰어난 연기력을 선보인 남가현 배우가 수상의 기쁨을 맛봤다.

이외에도 배우들의 1분 미만 독백 영상을 심사해 시상하는 '독백전 : 전주의 별' 대상은 박영선 배우에게 돌아갔다. 최우수상은 이우 배우가 , 우수상은 이도영·양우진 배우가 수상했다.

