정읍 '제42회 시기동민의날 한마음행사' 성료

동민의장 공익장 송준상, 효열장 김정심, 모범청소년장 이미화 학생 수상
정읍시시기동체육회 주최, 시기동주민센터, 통장협의회, 주민자치회 후원으로 '제42회 시기동민의날 한마음 행사'가 지난25일 정읍천둔치에서 성료됐다.
이날 행사에는 이학수 시장, 윤준병 국회의원, 박일 시의회의장, 염영선 도의원, 이만재, 이상길 시의원, 최규철 시체육회장, 유남영 정읍농협조합장, 임장훈 체육회장, 김영심 동장 및 기관단체장, 주민 등 500여명이 참석했다.
올해 동민의장 수상자는 △공익장 송준상(주민자치위원) △효열장 김정심(7통주민) △모범청소년장 이미화(고3)학생이 수상했다.
또 △시장감사패 박종주(주민자치위원), 황태봉(체육회원) △국회의원 표창 박미숙(2통장) △시의회의장표창 성인숙(주민자치위원) △정읍시체육회 공로패 이재식(체육회원)씨가 수상했다.
행사는 16개 통별 고리걸기 대회와 가수 조연비, 신성함, 신채영 아랑고고장구팀, 박만복 웃찾사봉사단 공연등이 진행됐다.
