순창군의회, 추석 명절 맞이 사회복지시설 위문
UPDATE 2025-09-29 17:10 (Mon)
보도자료

순창군의회, 추석 명절 맞이 사회복지시설 위문

임남근 웹승인 2025-09-29 15:07 수정 2025-09-29 15:07

순창군의회(의장 손종석)는 지난 29일 우리 민족 최대의 명절 추석을 앞두고 군민들과 따뜻한 정을 나누기 위해 관내 사회복지시설을 방문했다.

image
순창군의회 사회복지시설 위문. /사진=순창군의회 제공

이날 손종석 의장을 비롯한 군의원들은 옥천요양원, 노인전문요양원 등 사회복지시설을 차례로 찾아 시설 어르신들의 안부를 살피고, 현장에서 근무하는 종사자들의 노고를 격려했다.

 순창에서 생산한 농산물 등 위문품을 전달하며 지역경제 활성화와 더불어 나눔의 가치를 실천했다.

손종석 의장은민족의 큰 명절 추석을 맞아 이웃과 따뜻한 정을 나누고 함께하는 분위기를 만드는 것이 무엇보다 중요하다앞으로도 군민이 공감하는 신뢰받는 의회를 만들기 위해 도움이 필요한 이웃들에게 더욱 관심을 가지고 의정활동에 최선을 다하겠다고 말했다.

#순창군의회 #손종석의장 #위문방문
임남근 lng6531@jjan.kr
