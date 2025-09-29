완주군, 무궁화 발원지에 시비 세우다

광복 80주년 맞아 무궁화품종원에‘나라꽃 무궁화 예찬 시비’제막

완주군

완주군이 광복 80주년을 맞아 나라꽃 무궁화의 역사적 가치와 정신을 되새기는 상징적인 공간을 마련했다.

군은 지난 27일 고산자연휴양림 무궁화품종원에서 유희태 완주군수를 비롯해 유의식 완주군의회 의장, 전일환 한국예총 완주지회장 등이 참석한 가운데 완주군 대표 축제인 와일드앤로컬푸드축제와 연계해 ‘나라꽃 무궁화 예찬 시비 제막식’을 열고, 무궁화의 의미를 예술과 관광, 그리고 군민의 일상 속에 확장시키는 계기로 삼았다.

완주군은 이번 제막식을 통해 무궁화의 역사적 가치를 재조명하고, 100리 무궁화길과 함께 완주가 무궁화 도시의 중심지임을 널리 알렸다.

시비에는 완주군 대표 콘텐츠 활용 공모전에서 대상작으로 선정된 유대준 시인의 시 `무궁화`가 새겨져 무궁화의 아름다움과 민족적 자긍심을 표현했다.

유희태 완주군수는 “광복 80주년을 맞는 올해, 꺾여도 다시 피어나는 무궁화처럼 우리 민족은 수많은 시련 속에서도 희망과 자긍심을 지켜왔다”며, “오늘 제막되는 시비가 그 정신을 기리고 군민과 관광객 모두에게 새로운 용기를 전해주길 바란다”고 밝혔다.

시비가 세워진 무궁화품종원은 완주의 무궁화 발원지로, 이곳에서 시작해 100리 무궁화길로 이어지는 길은 완주를 대표하는 상징이자 무궁화 도시 완주의 정체성을 보여주는 공간이다.

