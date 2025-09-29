2차 민생회복 소비쿠폰 신청 첫 주 1151억 원 접수…전체 71% 몰려

신청 115만 건 몰려…신용,체크카드가 60만 건으로 가장 많아

전북도, 11월 30일까지 적극 사용 독려 “지역경제 회복 견인”

사진=연합뉴스.

전북에서 2차 민생회복 소비쿠폰 지급이 진행되고 있는 가운데, 신청 첫 주 대상자 10명 중 7명 이상이 쿠폰을 받은 것으로 나타났다.

29일 전북특별자치도에 따르면 2차 소비쿠폰 접수 결과, 첫 주 동안 총 115만 590건, 1151억 원 규모가 신청됐다. 이는 전체 지급 규모 1627억 원의 71%에 해당한다.

신청 방식을 보면 신용·체크카드가 60만 9226건(52.9%)으로 절반 이상을 차지했고, 선불카드 33만 3257건(28.9%), 지역사랑상품권 20만 8107건(18.0%) 순으로 나타났다. 이는 소비자가 가장 손쉽게 사용할 수 있는 카드형 쿠폰을 선호하는 흐름을 보여준다는 것이 전북자치도의 설명이다.

소비쿠폰 2차 신청은 다음달 31일 오후 6시까지 약 6주간 진행된다. 온라인은 카드사 홈페이지·앱, 지역사랑상품권 앱을 통해 신청 가능하며, 오프라인은 주민센터와 카드사 제휴 은행 영업점에서 받을 수 있다. 도는 접근 편의를 높이기 위해 시·군별 안내 창구를 마련하고, 고령층이나 디지털 취약계층은 현장 방문을 통해 지원한다.

부정 유통 방지 대책도 강화된다. 도는 시·군별 ‘부정유통 신고센터’를 운영하며 위장가맹점, 현금화, 중고거래 재판매 행위를 집중 단속하고 있다. 특히 소비쿠폰 가맹점이 아닌 매장에서 단말기를 빌려 결제하는 ‘위장가맹점’은 여신전문금융업법에 따라 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금형이 부과된다. 위반 사실을 신고하면 신고자에게 10만 원의 포상금이 지급된다.

도는 최근 기승을 부리는 스미싱 피해 예방에도 주력하고 있다. 정부와 카드사, 상품권 운영사 등은 소비쿠폰 관련 URL이나 앱 푸시 알림을 제공하지 않는다. 문자로 전송된 인터넷 주소는 절대 클릭하지 말고, 스미싱이 의심되면 한국인터넷진흥원에 즉시 신고해 상담을 받아야 한다.

한편 지난 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 국민신문고 온라인 이의신청은 일시 제한됐으나, 주민센터를 통한 오프라인 이의신청은 정상적으로 가능하다.

김인태 도 기업유치지원실장은 “도민들께서 소비쿠폰 사용기한인 11월 30일까지 적극 사용해 지역경제 회복에 힘을 보태 달라”며 “신속한 지급과 편리한 사용을 통해 도민이 체감할 수 있는 민생경제 회복 성과를 만들어가겠다”고 말했다.

