전주문화재단이 준비한 추석 연휴 문화콘텐츠 '성찬'

전주 전역서 펼쳐지는 문화예술 체험 향연, 공예·전시·축제 행사·체험 등 다채

예술로 일상에 활기 불어넣는 각종 공연, 전시, 체험, 행사 축제 다양

추석 황금연휴 기간 전주 곳곳이 다채로운 문화예술 무대로 채워진다. (재)전주문화재단은 연휴 동안 시민과 관광객을 위해 공연과 전시, 축제, 체험 프로그램을 준비했다. 전통과 현대를 아우른 이번 프로그램은 가족 단위 관람객은 물론 청소년, 어린이, 외국인 관광객까지 함께 즐길 수 있도록 꾸려졌다. 가을빛 전주에서 특별한 추억을 선사할 예정이다.

△ 공연

‘브람스, 한벽歌 Lied von der tiefe Einsam’ 홍보물/사진=전주문화재단

연휴의 시작은 전주한벽문화관에서 열리는 ‘수요일 수많은 콘서트’로 문을 연다. 예술연구동인 프로베온의 무대 ‘브람스, 한벽歌 Lied von der tiefe Einsam’은 브람스 음악을 소재로 한 음악극이다. 피아노·첼로·바이올린·비올라·메조소프라노의 다채로운 음색이 어우러져 그의 삶과 사랑, 예술적 고뇌를 그려낸다. 작품은 프롤로그와 다섯 개 장면, 에필로그 형식으로 구성돼 청중을 브람스의 예술세계로 이끈다. 이어 4~5일 전주공예품전시관 마당에서는 ‘거문고, 그 끝없는 여정’이 무대에 오르며, 11일에는 전주브랜드공연 ‘오! 난 토끼 아니오!’가 연휴 분위기를 이어간다.

△ 전시

공예주간 행사 모습/사진=전주문화재단

전시 프로그램도 다채롭다. 전주천년한지관에서는 기획전 ‘한지가 품은 마음의 자리, 지심처(紙心處)’가, 한국전통문화전당에서는 전국어린이 한지미술대회 전시가 열린다. 한지산업지원센터에서는 전국한지공예대전 수상작과 초대작가전이 마련돼 한지공예의 진수를 감상할 수 있다. 일본 가나자와 공예인들과의 교류전도 열려 해외 공예가들의 예술혼도 엿볼 수 있다.

△ 축제행사

전주공예박람회/사진=전주문화재단

연휴 기간 대표 축제는 단연 한지와 공예다. 한국전통문화전당 일원에서는 10월 2~4일 전주국제한지산업대전이 ‘이것이 한지다’를 주제로 열린다. 국제한지패션쇼, 전주한지운동회, ‘한지로운 밤’ 등 다양한 참여형 프로그램이 마련된다. 특히 미국·캐나다·베트남·아랍에미리트 등 4개국 10개소에서 한지 체험이 진행돼 전주의 놀이문화가 세계로 확장된다. 같은 기간 한지산업지원센터에서는 제4회 전주공예박람회가 열리며, 오목대 전통정원에서는 ‘공예주간 공예놀이터’가 가족 단위 관람객을 맞는다.

△ 체험·교육

체험·교육 프로그램은 온 가족이 함께 즐기기 좋다. 팔복예술공장에서는 4일부터 26일까지 유아예술놀이터가 운영되고, 4일 한국전통문화전당에서는 ‘한지담론 토크’가 열려 건축 소재로서의 한지 가능성을 탐구한다. 우리놀이 마루달에서는 3~4일 전통놀이 미션 프로그램이 진행되며, 경기전 전주사고에서는 한 달간 ‘조선황조실록 포쇄재현’이 이어져 전주의 기록문화를 직접 체험할 수 있다.

최락기 전주문화재단 대표이사는 “추석 연휴 전주 곳곳에서 펼쳐지는 문화예술 프로그램이 시민들의 명절을 풍성하게 하고 관광객들에게는 특별한 추억을 남길 것”이라며 “세대와 문화를 잇는 전주의 축제에 많은 분들이 함께하길 바란다”고 말했다.

