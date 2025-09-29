추석 정체, 5~6일 ‘최대’…전북 고속도로 비상

전북권 일평균 36만대…추석 당일 49만대 몰린다

서울↔전주, 귀성 5시간25분·귀경 7시간20분 전망

최근 금산인삼랜드(대전방뱡)휴게소에서 한국도로공사 전북본부 직원이 대형차량 후방에 반사표지판을 교체해주는 무상 정비 서비스를 실시하고 있다./한국도로공사 전북본부 제공

이번 추석 연휴 고속도로 정체의 정점은 10월 5~6일로 전망된다. 29일 한국도로공사 전북본부는 “귀성은 5일, 귀경은 6일에 차량이 집중된다”고 예고했다.

전북본부에 따르면 올해 연휴는 개천절(3일)부터 한글날(9일)까지 이어지며, 귀성객과 나들이객 이동이 동시에 늘 전망이다. 전북권 고속도로 일평균 교통량은 36만대로, 평소 토요일(16만대)의 약 2.2배에 달한다. 특히 추석 당일인 6일(월)은 49만대가 몰려 가장 혼잡할 것으로 보인다.

서울↔전주 구간 소요시간은 확 늘어난다.

5일 귀성길 최대 5시간 25분, 6일 귀경길 최대 7시간 20분이 예상된다. 지난해와 비교하면 귀성은 10분 길어지고, 귀경은 40분 단축될 전망이다.

혼잡 완화를 위한 현장 대책도 가동된다.

서해안선·통영대전선 일부 구간에서 ‘승용차 전용 임시 갓길차로’를 운영한다. 모든 휴게소는 직원용 화장실을 일반에 개방하고, 논산 졸음쉼터(양방향)에는 임시 화장실을 추가 설치한다.

이용 편의 이벤트도 준비됐다. 전북권 주요 휴게소에서 전통 민속놀이와 지역 특산품 시식 행사가 열린다. 10월 2일(목)에는 호남고속도로 익산미륵사지(순천방향) 휴게소에서 차량 무상점검 서비스가 제공된다.

도로공사 전북본부는 안전운전을 당부했다. “연휴가 길어 나들이 차량까지 크게 늘 전망”이라며 “출발 전 교통정보와 차량 상태를 점검하고, 2시간 이상 운전 시에는 꼭 휴게소나 졸음쉼터에서 휴식하라”고 밝혔다.

