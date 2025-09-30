여자친구 살해하고 1년간 시신 은닉한 40대 남성 긴급 체포

군산경찰서 전경. 전북일보 DB

여자친구를 살해한 뒤 1년 동안 시신을 은닉한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

군산경찰서는 30일 살인 및 사체 은닉 등 혐의로 A씨(40대)를 긴급 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난해 10월 21일 군산시 조촌동에서 당시 사귀던 여자친구 B씨를 질식시켜 숨지게 한 뒤 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 29일 A씨와 같이 살고 있던 C씨의 가족으로부터 “A씨가 사람을 죽였다고 한다”는 신고를 접수한 뒤 수사에 착수, 같은 날 조촌동의 한 빌라에서 B씨의 시신을 발견했다.

경찰 조사에서 A씨는 “경제적인 문제로 B씨와 다투다 살해하고 구매한 김치냉장고에 시신을 은닉했다”고 진술한 것으로 드러났다.

A씨는 시신을 은닉한 빌라의 월세를 매달 내고 B씨 가족들에게 메신저로만 답변하는 등 범행을 숨겼고, 범행 이후에는 다른 원룸을 빌려 생활하고 있던 것으로 조사됐다.

A씨는 경찰 조사에서 관련 혐의를 인정하고 있는 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청하고 정확한 경위를 조사 중이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지