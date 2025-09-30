고창 강호항공고 대박 터뜨렸다…공무원·공기업 합격자 다수 배출

고창 출신 5명 포함 지역인재 9급 공무원 시험 성과

KAI·코레일·국민연금공단 등 공기업 시험 합격 행렬

강호항공고등학교가 2025년 9월 인사혁신처 주관 지역인재 9급 공무원 선발 1차 필기시험에 합격한 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=강호항공고

강호항공고등학교(교장 염택선)가 최근 열린 2025년 9월 인사혁신처 주관 지역인재 9급 공무원 선발 1차 필기시험에서 6명의 합격자를 배출했다. 이 가운데 5명이 고창 출신으로, 지역 인재 육성의 성과가 두드러지게 나타났다.

합격자는 △박지윤(고창북중) △윤재덕(고창중) △조시후(고창중) △문선경(자유중) △이나영(자유중) △강서은 등 6명이다. 특히 고창북중 출신 1명, 고창중 출신 2명, 자유중 출신 2명 등 5명이 고창에서 성장한 학생들로 확인됐다.

강호항공고는 공무원 시험뿐 아니라 주요 공기업 시험에서도 성과를 냈다.

한국항공우주산업(KAI) 1차 합격자 3명(김종희, 나권혁, 서민재), 한국철도공사(코레일) 1차 필기 합격자 5명(김세진, 김종희, 소유림, 윤채은, 함승오), 국민연금공단 최종 합격자 1명(이은준)이 잇따라 이름을 올렸다. 일부 학생들은 두 개 이상의 시험에서 중복 합격을 이루며 강호항공고 학생들의 전국적 경쟁력을 입증했다.

이 같은 성과는 항공정비, 전기전자, 기체 구조 등 특화된 전문 교과 운영과 함께 국가직무능력표준(NCS) 기반 직무 훈련, 모의 필기·면접 프로그램, 맞춤형 멘토링 등 실무 중심 교육의 힘으로 풀이된다. 또한 지역사회와 연계한 현장 체험과 진로 탐색 프로그램을 꾸준히 운영하며 학생들의 경쟁력을 높여왔다.

염택선 교장은 “학생들이 전문 교육을 바탕으로 공무원과 공기업 시험에서 좋은 성과를 거둔 것은 학교와 지역사회가 함께 만든 결과”라며 “앞으로도 항공 산업은 물론 다양한 분야로 진출할 수 있도록 맞춤형 교육을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 강호항공고는 오는 10월 18일 오후 본교 강당에서 2025학년도 입학설명회를 연다. 이 자리에서는 특화 교육과정과 취업·진학 성과가 소개되며, 1대1 상담 및 진로·진학 멘토링도 함께 진행될 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지