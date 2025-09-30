LX한국국토정보공사 신입사원 30명 채용 추진 “지역인재 4명”

LX한국국토정보공사(사장 어명소)가 2025년 신입사원을 채용한다. 지역인재전형에는 4명을 뽑는다.

지난달 30일 한국국토정보공사에 따르면 공사는 △국토정보직 27명(지역인재 4명) △보조직(고졸전형) 3명 등 총 30명을 채용한다.

채용일정은 △9월 29일 채용공고 △10월 1~14일 지원서 접수 △11월 1일 필기시험 △11월 28일 역량면접 △12월 중 최종합격자 발표다.

원서접수는 LX공사 채용 홈페이지를 통해 인터넷 접수만 가능하다. 분야별 중복 접수는 안된다.

윤한필 경영지원본부장은 “부동산 경기 침체 등으로 인한 비상경영환경에도 불구하고 청년 일자리 창출에 기여하는 공공기관으로서의 사회적 책임 이행을 위해 신규채용을 결정했다”며 “역량 있는 우수인재들의 많은 관심과 지원을 부탁한다”고 말했다.

한편 지역인재 채용 지원 자격은 해당 지역 소재 대학 또는 고등학교 졸업자, 재학생, 휴학생, 대학 중퇴 등이다.

