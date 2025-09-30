이남호 전 전북대총장 “과거 반성 정확하지 않으면 미래 설계 힘들어”

진짜배기 전북교육포럼 출범 회견…사실상 내년 교육감 선거 출마 공식화

이남호 전 전북대 총장은 30일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “‘진짜배기 전북교육포럼’ 출발은 새로운 전북교육 발전방안을 모색하는 구심점이 될 것”이라고 밝혔다. 이강모 기자

“과거의 반성이 정확하지 않으면 미래를 설계하는 것이 힘들다.”

이남호 전 전북대학교 총장이 내년 전북교육감 선거 출마를 공식화했다.

이 전 총장은 30일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “‘진짜배기 전북교육포럼’ 출발은 새로운 전북교육 발전방안을 모색하는 구심점이 될 것”이라고 밝혔다.

‘진짜배기’를 슬로건으로 내세운 이 전 총장은 “급변하는 교육환경의 대내외적인 변화의 틀 속에서 더 이상 학교가 ‘고립된 섬이 아닌 미래와 세상’으로 이어질 수 있도록 전북교육의 대전환이 필요하다”고 설명했다.

이어 “지금 전북교육은 학령인구 감소, AI·디지털 혁신 등 외부 변화와 리더십의 부재라는 내적 위기를 맞고 있다”며 “학교와 지역, 그리고 대학과 산업을 연결하는 지속가능하면서도 튼튼한 교육의 다리를 놓아야 한다”고 강조했다.

이날 출범이 선포된 ‘진짜배기 전북교육포럼’은 전북지역 교사, 학부모, 전문가들이 전북교육 발전의 뜻을 모아 전북교육 최대 화두인 ‘실력향상, 교육공동체 구현’ 등 더 나은 교육정책을 발굴·제안하는 공론의 장 형태로 운영된다.

이 전 총장은 이날 △AI시대 아이(AI)가 미래 △학력을 넘어 실력 △머리뿐 아니라 가슴으로 △나홀로에서 함께로 △배타가 아닌 배려로 등을 모토로 한 교육발전 방향성을 제시했다.

이 전 총장은 “전북교육은 학교 울타리 안에 갇혀 급변하는 교육환경 변화와 내적 요구에 적극 대응하지 못하고 있다”면서 “진짜배기 포럼은 전북교육의 미래를 고민하고 학생과 교사, 학부모 등 공동체 구성원들의 바람과 뜻을 함께 모으는 구심점이 될 것”이라고 했다.

또한 “포럼은 일선 교육 현장의 교사들이 안전하고 존중받는 교육환경 조성을 위한 교육공동체 구현은 몰론 믿고 맡길 수 있는 학교안전, 경쟁이 아닌 함께하는 협업의식 등의 방안도 현장 중심으로 적극 논의할 예정”이라고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지