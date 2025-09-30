이전기사
전북일보로고

“지역업체 60% 참여” 전주시·전건협·라온건설, 건설 상생 MOU
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-30 18:07 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 경제 chevron_right 경제일반
보도자료

“지역업체 60% 참여” 전주시·전건협·라온건설, 건설 상생 MOU

이종호 웹승인 2025-09-30 17:20 수정 2025-09-30 17:20

image
30일 전주시와 전건협 전북특별자치도회가 서울 송파구 라온건설 서울지사에서 ‘지역건설산업 활성화 업무협약’을 체결했다./전건협 전북특별자치도회 제공

전주시와 전건협 전북특별자치도회, 라온건설이 지역 건설산업 활성화에 손을 맞잡았다. 대형 공사에 지역업체 하도급 참여를 60% 이상으로 늘리겠다는 약속이다.

전주시와 전건협 전북특별자치도회는 30일 서울 송파구 라온건설 서울지사에서 ‘지역건설산업 활성화 업무협약’을 체결했다. 시는 민원 신속 해결과 현장 관리·감독을 강화키로 했으며 라온건설은 지역 하도급 참여율 60% 이상을 이행하고 전건협 전북자치도회는 기술력 제고와 불법행위 예방을 맡기로 했다.

협약 대상은 전주시 평화동2가 공동주택 신축공사다. 지하 3층~지상 29층, 7개 동 507세대 규모다. 현재 부지 조성 공정이 진행 중이다.

임근홍 전건협 전북자치도회장은 “전주시와의 협력으로 지역업체 참여가 크게 늘 것”이라며 “골목상권에도 파급효과가 클 것”이라고 말했다.

시 조직도 맞췄다. 전주시는 2019년 신설했다가 2022년 해산한 하도급 관리 기능을 복원했다. 최근 조직개편에서 건축과 내 ‘지역건설지원팀’을 재편성했다. 시와 전건협은 지역내 대형 공사 현장과 본사를 찾아 지역업체 홍보와 참여 확대를 지속할 계획이다.

 

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#라온건설 #전건협 특별자치도회
이종호 lee7296@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 경제뉴스
경제섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr