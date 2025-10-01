고창군, 명절 앞두고 군정 발목잡기 '정면 대응'…각종 사업 흠집내기 반박

군 “핵심사업 투명하게 진행 중”… 반대세력 “졸속 행정·예산낭비 우려” 맞서

고창군, 심원면 17개 사회단체 대표와 주민들이 심원면주민센터 앞에서 시위를 하고 있다. 박현표 기자

고창군이 추석을 앞두고 불거진 군정 비방 논란에 대해 정면 대응했다.

군은 보도자료를 통해 “일부 세력이 선거를 의식해 군정 핵심사업에 대한 흠집내기를 이어가고 있다”며 “모든 사업은 투명한 절차에 따라 추진되고 있다”고 밝혔다.

군은 고창종합테마파크 논란에 대해 “사업 부지는 이미 육지화된 옛 염전 지역으로, 세계자연유산과 무관하다”며 “군의회 승인과 민관추진위 논의를 거친 만큼 절차상 문제는 없다”고 반박했다. 또한 통일교 및 외부 기업 투자 의혹에 대해서도 “사실무근”이라고 선을 그었다. 고추종합유통센터 매각 역시 운영 효율성을 높이고 세수 확대, 농가 이익을 위한 선택이라는 설명이다.

그러나 반대세력은 군의 주장에 동의하지 않는다.

지역 일부 인사와 단체는 “군정이 주민 의견 수렴보다는 일방적인 개발 추진에 치우쳐 있다”며 “환경 훼손, 예산 낭비, 대기업 종속 등 장기적 리스크에 대한 검증이 부족하다”고 지적한다. 특히 꽃정원과 대형 축제 운영에 대해선 “일회성 이벤트로 예산을 소모하는 보여주기식 행정”이라는 비판이 제기된다.

이에 대해 군은 “꽃과 정원, 문화행사는 군민 삶의 질을 높이고 관광객 유입으로 지역경제 활성화에 기여한다”며 맞서고 있다. 실제 군정 만족도 조사에서도 ‘잘함·매우 잘함’ 응답이 79%를 기록하며 긍정 평가가 우세한 것으로 나타났다.

고창군 관계자는 “근거 없는 비방은 군민을 분열시키고 행정력만 낭비시킨다”며 “앞으로도 공정하고 투명한 행정으로 군민과 함께 지역 발전을 이끌겠다”고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지