군산시, 이차전지 산업 신성장 거점도시 도약

이차전지 실시간 고도분석센터 기반구축 사업

이차전지 전후방 기업 역량강화 사업 등 추진

이차전지 실시간 고도분석센터 조감도./사진제공=군산시

군산시가 국가전략산업의 핵심인 이차전지 분야 선순환 산업 생태계 조성에 박차를 가하고 있다.

1일 시에 따르면 전북특별자치도와 함께 '이차전지 실시간 고도분석센터 기반구축 사업'과 '이차전지 전후방 기업 역량강화 사업' 추진을 위한 사업비를 확보했다.

이번 사업은 국가첨단전략산업인 이차전지 분야에 대한 초격차 기술 확보 지원을 통해 관련 기업 및 전후방 기업들의 기술력, 생산성·품질과 매출향상으로 이어지는 기업의 선순환 성장 촉진을 도모하기 위해 추진됐다.

특히 군산시를 국내 이차전지 핵심산업의 거점으로 발전시키는 데 목적이 있다.

이차전지 실시간 고도분석센터 구축사업은 지난해 5월 산업부 공모사업에 선정, 총사업비 369억 원(국비 150억·도비 107억·시비 107억·민자 5억)을 투입해 오는 2028년까지 진행된다.

시는 새만금 국가산업단지 2공구 연구시설 용지에 지상 2층(건축연면적 : 1919㎡) 규모의 센터를 건립하고, 이차전지 핵심소재인 전구체·양극재 기술 고도화 지원을 위한 정밀 분석·평가 장비 20종을 구축할 계획이다.

이를 위해 오는 11월부터 센터 착공 및 핵심 장비를 도입하는 한편 이 사업에 참여하는 연구기관·대학과 함께 실시간 고도화 분석을 위한 인프라 및 고도분석시험 성능평가 지원 체계 등을 구축하기로 했다.

이와 함께 시에 소재한 이차전지 기업 및 전후방 산업에 종사하는 기업들을 대상으로 이차전지 선도기술, 소재·광물, 사용후배터리 분야 등 다양한 기술 확보를 위한 이차전지 전후방기업 역량강화 사업도 본격화된다.

이 사업은 오는 13일까지 사업 수행기관인 전북테크노파크 이차전지사업단에서 참여기업을 모집하며 지원유형 및 신청자격, 접수방법 등 자세한 정보는 전북 R&D 종합정보시스템에서 확인 가능하다.

시는 이번 사업으로 이차전지 분야 기술변화 속도에 부응하는 기업 수요 중심의 기술역량 확보 지원을 통해 신규 투자기업 유치 및 지역 내에 안정적인 정착을 도모할 것으로 기대하고 있다.

여기에 이차전지 산업생태계 전반의 경쟁력을 강화하고, 지역경제 성장과 일자리 창출의 중추 역할을 수행할 것으로 전망하고 있다.

시 관계자는 “앞으로도 군산시가 친환경 미래 산업을 선도하는 도시로서의 위상을 공고히 할 수 있도록 관련 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

