세계 최장 방조제를 걷다 ⋯군산새만금전국걷기대회 '성황'

국내외 1200여 명 참가

(재)군산시걷기연맹(회장 원재성)은 최근 군산 비응항 입구 비응공원과 새만금방조제 일원에서 제16회 군산새만금전국걷기대회를 개최했다.

세계 최장 새만금방조제에서 전국 4대 그랜드슬램 걷기대회가 성황리에 개최됐다.

올해로 열 여섯번째를 맞는 이 대회는 (재)군산시걷기연맹이 주최 및 주관한 가운데 군산과 새만금을 폭 넓게 홍보하는 지역 대표 걷기축제로 자리매김하고 있다.

트히 올해 대회에는 한국관광공사 전북지사, 군산시, 국제문화교류진흥원이 공동 주관했다.

6.5km, 13km, 66km 등 총 3개 부문으로 진행된 이번 대회는 화창한 가을 날씨속에 국내외 1200여 명의 워커가 참가했다.

군산새만금걷기대회는 (재)대한걷기연맹 그랜드슬램대회 관문으로써 국제걷기연맹과 대한걷기연맹이 공인하는 4개 대회 중의 하나다.

군산 새만금걷기대회를 포함해 제주워킹그랑프리대회, 원주국제걷기대회, 밀양아리랑길&낙동강걷기대회를 완주해야만 한국걷기그랜드슬램워커 공인인증서를 얻을 수 있다.

이번 대회 66km 부문은 200여 명이 참가해 완주의 기쁨을 누렸다.

여기에 국립군산대학교·원광대학교·전북대학교 등 도내 3개 대학 외국인 유학생과 관계자 등 모두 170여 명이 참여해 광활한 새만금을 직접 눈으로 보고 걷는 뜻깊은 시간을 가졌다.

올해 첫 대회에 참가한 김영열 씨(51)는 “평소 걷기운동을 좋아하는데 지역에서 전국 규모 걷기대회가 열린다는 소식을 접하고 참가하게 됐다”며“전국 많은 걷기대회를 참가했지만 경기 장소, 운영 등 모든 면에서 좋은 인상을 받았다”고 전했다.

이런 가운데 원재성 회장을 비롯한 회원들은 코스 운영에서부터 행사 진행까지 직접 챙기며 참가자들이 불편함을 겪지 않도록 총력을 기울였다.

원재성 군산시걷기연맹 회장은 “이번 대회는 ‘바다 위를 걷자, Let’ Go 새만금!’라는 주제로 새만금과 고군산을 전국에 알리는 뜻깊은 행사였다”며 “성공적인 대회 개최를 위해 도움을 주신 유관기관과 단체, 특히 본업을 뒤로한 채 노력해준 회원들에게 진심으로 감사하다”고 말했다.

