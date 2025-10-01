tbn전북교통방송, 추석 교통안전 특별방송 진행

한국도로교통공단 tbn전북교통방송이 추석 명절을 맞아 2025 tbn 추석 교통안전 특별방송을 실시한다고 1일 밝혔다.

특별방송은 오는 3일 개천절을 시작으로 12일까지 열흘간 진행되며, 매일 오전 6시부터 자정까지 신속 정확한 교통정보와 다양한 생활정보가 방송될 예정이다.

또한 전북 지역구 국회의원과 주요 지자체장, 기관장 등이 출연해 안전한 고향오가는 길을 위한 교통안전메시지를 전달할 계획이다.

장경하 tbn 전북교통방송 본부장은 “올해 추석 연휴가 최장 열흘 동안 이어지면서 많은 분들이 전북을 찾을 것으로 보인다”며 “교통방송이 마련한 다양한 프로그램과 함께 즐거운 한가위를 보내시길 바란다”고 말했다.

