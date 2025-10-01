아트컴퍼니 두루, 2025 문예위 지원작 뮤지컬 '24' 온라인 예매 시작

1일 뮤지컬 '24' 티켓 오픈, 20일까지 50% 조기예매할인 진행

뮤지컬 ‘24’ 포스터/사진= 아트컴퍼니 두루

뮤지컬 창작 집단 아트컴퍼니 두루(이하 두루)가 뮤지컬 ‘24’의 오라인 티켓 오픈 및 예매를 시작했다고 1일 밝혔다.

뮤지컬 ‘24’는 2025 한국문화예술문화위원회 공연예술 창작 주체 지원사업의 일환으로 진행되는 공연으로, 다음 달 20일부터 22일까지 한국소리문화의전당 명인홀에서 만나볼 수 있다.

이번 공연은 핵무기 개발과 관련된 노란봉투, 기억을 지우는 심리적 조작 방식인 브레인워시 등의 소재와 역사적 사실을 모티브로 풍부한 상상력을 가미한 작품이다. 국가를 위해 이름도 없이 살아간 블랙 요원들의 삶을 재조명하며, 그들의 헌신과 사랑 등 기록되지 않은 이야기들을 담고 있다.

이번 작품은 두루의 대표인 오창현 씨를 중심으로 김소라 작가, 최종윤 작곡가(한국예술종합학교 교수), 승운 연출, 송광일 제작감독, 서진영 음악감독 등이 참여해 예술성과 대중성이 어우러진 작품을 선보이고자 한다. 또 서울을 기반으로 활발한 작품 활동을 하며 각자의 개성과 매력을 보여주는 뮤지컬 배우 박가은·이주순·강인대·김의환이 캐스팅돼 작품 속의 각 캐릭터에 생명력을 불어넣어 줄 예정이다.

공연 관람료는 R석 5만 원, S석 3만 원이며, NOL 인터파크 티켓에서 예매 및 공연 정보 확인이 가능하다. 티켓 관련 문의는 전화(1544-1555)로 하면 된다. 티켓 오픈기념으로 오는 20일까지 50% 조기예매할인을 진행하고 있으며, 이 외에 한국소리문화의전당 유료회원 할인(50%), 두루 SNS 팔로우 할인(20%) 등 다양한 할인 혜택이 준비돼 있다.

