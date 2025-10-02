이전기사
부안 내변산 실종 70대, 닷새 만에 숨진 채 발견
UPDATE 2025-10-02 16:55 (Thu)
자체기사

부안 내변산 실종 70대, 닷새 만에 숨진 채 발견

홍경선 웹승인 2025-10-02 08:51 수정 2025-10-02 13:07

경찰·소방 668명 투입 총력 수색…휴대폰 GPS가 단서

부안군 상서면 내변산 일대에서 하산 도중 길을 잃고 실종됐던 70대 남성이 닷새 만에 숨진 채 발견됐다.

부안소방서와 경찰에 따르면 부안군에 거주하는 양모씨(73)는 지난달 26일 오후 4시 40분께 “내변산 하산 중 길을 잃었다”는 신고를 마지막으로 연락이 끊겼다. 당뇨병을 앓고 있던 그는 동행자 2명과 함께 산행을 하던 중 일행과 떨어진 뒤 실종됐다.

부안소방서는 즉시 민간산악구조대와 합동으로 수색에 나섰고, 소방과 경찰, 군부대 등 668명의 인력과 헬기 5대, 드론 24대 등 장비 149대를 투입해 대대적인 수색을 이어왔다. 지난달 27일에는 함께 산행에 나섰던 동행자 2명이 부안댐 저수지 인근에서 구조됐다.

수색은 부안댐과 구시골, 사두봉 일대를 중심으로 진행됐으나 성과를 거두지 못했다. 그러던 중 10월 1일 오후, 실종자 가족이 구글 서버에 저장된 휴대폰 최종 위치값을 소방에 제공하면서 수색에 전환점이 마련됐다. 추가 GPS 정보를 토대로 야간 수색을 벌인 구조대는 이날 오후 7시 15분경 변산면 중계리 산 111번지 인근 탐방로에서 약 150m 떨어진 지점에서 양씨를 발견했으나 이미 숨진 상태였다. 발견 장소는 최초 실종 지점으로부터 약 4km 떨어진 곳이다.

경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중이며, 시신은 유족에게 인계됐다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#부안경찰서 #부안소방서
홍경선 hks6793@naver.com
