[속보] 경찰, 국정자원 등 4곳 압수수색⋯복구율 17%

2일 오전 9시부터 국정자원, 관련 업체 등 4곳 압수수색

이날 오전 6시 기준 복구율 17.0%⋯"전문인력 최대 투입"

화재가 발생한 국가정보자원관리원. 연합뉴스 제공

정부 전산망 마비를 불러온 국가정보자원관리원 대전 본원 화재 원인을 조사하는 경찰이 2일 국정자원에 대한 강제 수사에 나섰다.

대전경찰청은 2일 오전 9시부터 업무상 실화 혐의로 국정자원과 관련 업체 3곳 등 4곳에 대한 압수수색을 하고 있다고 밝혔다.

전날 국정자원 관계자 1명, 배터리 이전 공사현장 업체 관계자 2명, 작업 감리업체 관계자 1명 등 4명을 업무상 실화 혐의로 입건했다.

지난달 26일 국정자원 5층 전산실 리튬이온 배터리에서 불이 나 마비된 647개 정부 시스템 중 총 110개 시스템이 재가동됐다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 복구율(2일 오전 6시 기준)은 17.0%다.

이날 윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 정부서울청사에서 중대본 회의를 열고 "현재의 복구 속도가 국민 눈높이에 미치지 못하고 있다는 점을 인식하고 있다"며 "정부는 복구 속도를 높일 수 있도록 인력과 예산을 총동원하기 위해서 민간 전문가와 연구기관 인력까지 현장에 투입하는 조치를 취했다"고 말했다.

또 "연휴 내내 멈추지 않고 끝까지 책임 있게 복구와 정상화를 이뤄서 민생 안정 확보에 전력을 다할 것"이라고 했다.

