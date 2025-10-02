제2회 청목수묵대상 11월 2일까지 작품 접수

포스터/사진=청목미술관 제공

청목미술관에서 수묵화의 회복과 발전을 위해 제2회 청목수묵대상을 연다.

이번 공모전은 미술상 부문과 공모전 부문(성인·학생)으로 나뉘어 진행된다. 수묵화 작가를 양성하고 미래를 이끌 인재를 발굴·육성하는 것을 목표로 한다. 공모 분야는 수묵으로 '묵'을 위주로 하되 약간의 담채를 허용하며 주제는 '자유'이다.

미술상 부문은 추천제를 통해 접수하며 대한민국 국적의 만 19세 이상 성인이 참여할 수 있다.

공모전 부문은 성인과 학생으로 나뉜다.

성인 부문은 만 19세 이상 대한민국 국적자, 학생 부문은 도내 초·중·고 재학생이 응모할 수 있다. 미술상 부문에서는 청목수묵대상 1명을 선정해 상금 500만 원과 상장, 개인전 개최 기회를 제공한다.

성인 부문 대상에게는 상금 300만 원과 상장을 수여한다. 우수상은 상금 100만 원과 상장을 시상한다.

학생 부문에서는 대상 1명(상금 50만 원), 최우수상 1명(상금 30만 원), 우수상 2명(각 상금 10만 원) 등을 선정한다.

접수는 11월 2일까지이며 심사 결과는 청목미술관 홈페이지를 통해 발표된다. 시상식은 12월 16일 열린다.

수상작 전시는 2026년 1월 4일까지 청목미술관 전시실에서 진행된다.

박형식 청목미술관 이사장은 “이번 수묵 대상은 점차 사라져가는 수묵화의 전통을 잇고 발전시키기 위해 마련됐다”라며 “수묵화 인재를 발굴·양성하고 후세대가 수묵화를 접할 수 있는 기반을 마련하는 것이 목표”라고 말했다.

자세한 사항은 청목미술관 홈페이지 공지사항에서 확인하면 된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지