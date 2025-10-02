부안붉은노을축제 ‘레드와인 페스타’ 와인패스 사전 판매 시작

Trend news
사전 예약 시 5000원 할인…부안 와인·세계 와인 한자리
오는 24일부터 26일까지 변산해수욕장에서 열리는 ‘2025 부안붉은노을축제 레드와인 페스타’ 와인패스가 사전 판매에 들어갔다. 이번 사전 예약을 통해 구매하면 현장가보다 5000원 저렴하게 즐길 수 있어 관광객들의 관심이 쏠리고 있다.
레드와인 페스타는 부안 지역 와인과 세계 와인, 논알콜 음료까지 한자리에서 맛볼 수 있는 축제 대표 프로그램으로, 재즈 공연과 붉은 노을이 어우러져 부안 가을을 대표하는 미식·문화 체험 무대로 자리매김하고 있다.
와인패스는 △와인패스(지역와인 2잔+세계와인 2잔+페어링 안주) △노을패스A(지역와인 2잔+세계와인 1잔+논알콜 1잔+페어링 안주) △노을패스B(지역와인 2잔+논알콜 2잔+페어링 안주) 등 3종으로 구성돼 있다. 기호와 취향에 따라 선택 가능해 와인 애호가뿐 아니라 가족 단위 방문객도 만족할 수 있다.
사전 예약은 오는 10월 22일까지 축제 공식 홈페이지(www.부안노을축제.com)에서 진행되며, 축제 현장에서도 구매할 수 있다.
부안군 관계자는 “사전 판매를 통해 합리적인 가격으로 와인을 즐길 수 있는 절호의 기회”라며 “지역 와인과 세계 와인이 어우러지는 부안만의 특별한 가을 축제에 많은 참여를 바란다”고 강조했다.
