‘더도 말고 덜도 말고 한가위 같이’ 전북어린이창의체험관, 추석 특별체험 프로그램 운영

추석 연휴 가족과 함께하는 전통 민속놀이 체험

가족 요리 프로그램 ‘알록달록 꽃송편 만들기’ 등

전북 어린이창의체험관에서 어린이들이 야외 놀이터에서 신나게 놀고 있다./사진=전북일보 자료

전북특별자치도 어린이창의체험관은 추석 연휴를 맞아 방문하는 가족들에게 특별한 추석을 선물하기 위해 9일까지(추석 당일 휴관) 다채로운 민속놀이와 요리, 창작체험 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 추석 특별체험 프로그램은 명태모양 도어벨&우리집 문패 만들기, 한가위 만쥬 만들기, 알록달록 꽃송편 만들기로 가족들이 함께 즐길 수 있는 다양한 활동으로 구성됐다. 희망자들은 온라인 사전 예약을 통해 참여할 수 있다.

또한, 추석 명절 기간 동안 체험관을 개방하여 다양한 전통 민속놀이를 체험할 수 있는 부스를 마련한다. 투호, 대형 윷놀이, 딱지치기, 제기차기, 사방치기, 숫자 사다리타기 등 전통적인 놀이를 사전 예약 없이 자유롭게 즐길 수 있어, 방문객들이 추석 명절의 고유한 분위기를 만끽할 수 있다.

추석 당일인 6일은 운영 규정에 따라 휴관한다.

