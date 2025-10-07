전북교육 바람개비 "전주 M초 형사고발, 끝이 아니어야"

전북교육 바람개비(준) 일동이 전주 M초 악성민원 학부모의 형사고발을 환영하는 한편 전북교육청의 지속적인 의지 표명을 촉구하고 나섰다.

바람개비는 “무고한 아동학대 신고 5회, 반복적 악성민원 40회, 경찰신고 9회, 교보위 처분 결과 불응 등 여러 제도적 헛점을 가지고 교사와 학교를 뒤흔드는 행위에 대해 형사고발을 통해 관할청의 의지를 표명한 것”이라고 밝혔다.

이어 “지난해 4월 호랑이레드카드 사건으로 도교육청이 고발을 진행한 바 있는 동일한 악성민원인에 사건 진행도 속도를 낼 것으로 보인다”며 “악성민원에 대한 대책을 촉구하는 농성장을 찾은 교육감 대행과 전종덕 국회의원은 멈추어 있는 검찰의 기소 판단도 직접 챙기겠다고 밝힌 바, 진행에 힘이 실릴 것으로 기대한다”고 했다.

반면 바람개비는 “교육감대행의 형사고발만으로 악성민원인들의 행위가 멈출지는 의문이라며, 매일같이 SNS를 통해 담임교사를 비롯해 이전 근무했던 교사들의 실명까지 거론하며 비난하고 있다”면서 “악성민원인들은 교사들의 가족관계, 전보 사유, 노동조합 가입여부, 가족의 직업 등 내부정보까지 입수해 개인과 교원단체를 맹비난하고 있지만 속수무책”이라고 지적했다.

또한 “교육청이 형사고발에 그치지 않고 적극 대응해야 한다”며 “학생을 가르치는데 온힘을 써야할 교사들이 악성민원인의 sns에 허위사실과 명예훼손으로 조롱과 비난의 대상이 되어 그 피해가 확산되고 있는 것에 교육청이 우산이 되어주길 바란다”고 당부했다.

