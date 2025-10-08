음식∙힐링공간⋯정읍 ‘장금이파크’ 정식 개관

정읍시 산내면 장금이 파크 개관식에서 이학수 시장이 인사말을 하고 있다. 사진제공=정읍시

정읍시가 산내면 장금마을에 전해 내려오는 장금설화를 바탕으로 의녀 대장금의 정신을 계승한 전통문화와 음식을 테마로 한 체험형 복합문화공간 '장금이 파크'를 지난 1일 개관했다.

이날 개관식에는 이학수 시장, 박일 시의회의장, 염영선 도의원, 김승범 시의원, 강연천 정읍시이통장연합회장을 비롯해 공무원, 주민 등이 참석해 축하했다.

'장금이파크'는 2017년 서부내륙권 광역관광개발사업의 일환으로 추진됐다.

총 84억 1000만원(국비 38억 5500만원·시비 45억 5500만원)의 사업비가 투입됐으며, 2022년 12월 건축공사 완료 후 지난해부터 장금이 스토리를 테마로 한 차별화된 전시관·체험시설을 조성했다.

아름다은 산내면의 자연경관 속에서 약선요리·발효음식 등 치유 음식 체험과 정읍 특산 약재를 활용한 쌍화차 만들기 프로그램은 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.

장금이파크는 매주 월요일과 1월 1일, 추석·설날 당일을 제외하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

