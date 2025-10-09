세계유산 도시 익산, 국가유산청 공모 8건 선정

내년 총사업비 34억 원 확보…전년 대비 282% 증가

지역 국가유산 활용 전국 최고 수준 다시 한 번 입증

2024 익산 미륵사지 미디어아트/사진 제공=익산시

2025 익산백제 국가유산 야행/사진 제공=익산시

세계유산 도시 익산시가 2026년도 국가유산청 공모에서 9건 신청 중 8건이 최종 선정되는 성과를 거뒀다.

이를 통해 확보된 사업비는 총 34억 원 규모로, 전년 대비 282% 증가했다. 특히 단순한 선정 건수뿐 아니라 사업별 예산 규모 면에서도 전국 최고 수준을 기록하며 세계유산 도시로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.

가장 주목되는 사업은 다시 돌아온 미륵사지 미디어아트다. 이 사업은 3년 연속 공모 제한으로 인해 2025년 한 해 휴식년을 보내고 다시 선정됐다. 내년에 총사업비 16억 원이 투입될 예정으로, 미륵사지를 대표하는 야간 콘텐츠로 기대를 모으고 있다.

백제왕궁(왕궁리유적)을 무대로 펼쳐지는 익산백제 국가유산 야행은 올해까지 8년 연속 개최된 프로그램이다. 이번 공모에서도 총사업비 9억 3500만 원을 확보하며 전국 최고 수준의 야간 국가유산 활용 사업으로 자리매김했다. 익산 야행은 2019년, 2023년, 2024년에 걸쳐 국가유산청 전국 우수 야행에 선정된 바 있다.

새롭게 시작하는 사업도 눈에 띈다. 시는 내년도 신규사업으로 선정된 향교서원 활용사업과 지역 국가유산 교육 활성화사업을 통해 전통문화 기반 확대와 세대 간 전승을 위한 기반을 마련했다.

이밖에도 생생국가유산사업 1억 8750만 원, 고택·종갓집 활용사업 1억 3750만 원, 세계유산 홍보지원사업 2억 3800만 원, 세계유산 활용프로그램 9000만 원 등이 증액 반영됐다.

시는 이번 성과를 단순한 양적 확대를 넘어 질적 성장을 이뤄낸 결과로 평가하고 있다. 내년에 미디어아트와 야행 같은 세계유산을 바탕으로 하는 대형 콘텐츠부터 향교서원·교육사업 등 여러 근현대유산을 활용한 신규사업까지 시민과 관광객이 함께 즐기는 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.

특히 이번에 확보한 예산을 바탕으로 야간관광, 체험형 프로그램, 유산 교육 등 다양한 콘텐츠를 선보이며, 시민과 관광객 모두가 향유할 수 있는 문화유산 도시로서 경쟁력을 한층 강화해 나간다는 방침이다.

배석희 시 문화교육국장은 “이번 성과는 지역의 소중한 문화유산을 창의적이고 지속가능한 방식으로 활용해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 세계유산은 물론 근현대유산까지 아우르는 문화도시로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.

