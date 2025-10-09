전주문화재단 기획전, 한지가 품은 마음의 자리, '지심처(紙心處)’

전주천년한지관서 12월 27일까지 열려

글을 쓰고 그림을 그리던 우리 조상들의 일상 공간을 감싸며 삶의 온기를 전해 온 한지의 가능성을 보여주는 전시가 전주천년한지관에서 열리고 있다.

전주문화재단(대표이사 최락기)에서 마련한 기획전 ‘한지가 품은 마음의 자리, 지심처(紙心處)’ 는 반투명성이 빚어내는 자연스러운 빛을 활용해 마감재로서의 본래 특성을 강조한 한지를 조명한다.

한지가 만들어내는 은은한 빛, 목재의 따뜻한 질감, 차를 마시며 잠시 멈추는 시간 등 선조들이 자연과 어울려 휴식과 명상을 즐기던 공간을 현대적으로 재해석해 더욱 새롭다.

재단은 전통미와 현대미의 조화를 공간에 배치하기 위해 △좌식공간 △한옥 들창 △낮은 문을 모듈형으로 구성해 공간을 꾸몄다. 전통 짜임 기법을 간소화한 최소 구조로 전통 정자와 누각을 형상화하고, 아파트 내부에도 설치와 이동이 가능한 조립식 구조의 모듈형 설계로 현대적 감각을 더했다.

최락기 대표이사는 “이번 전시는 한지를 매개로 전통과 현재가 만나는 새로운 생활문화의 가능성을 제시하는 자리”라며 “전통 재료의 현대적 활용 방안을 제시함으로써 전통의 가치를 일상 속 실용적 구조와 결합하는 가능성을 보여줄 것”이라고 설명했다.

전시는 오는 12월 27일까지 진행된다. 전주천년한지관 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 매주 일요일과 월요일은 휴관한다.

