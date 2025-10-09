전주 성심여고 배드민턴 전국체전 단체전·개인복식 금메달 2연패 달성

- 지난해 전국체전에 이어 2연패 달성

지난 9월 열린 '2025 전국연맹종별배드민턴선수권대회'에서 우승을 차지한 전주 성심여고 배드민턴부가 기념촬영을 하고 있다./사진제공=전북자치도체육회

배드민턴 명가 전주 성심여고 배드민턴부가 제106회 전국체육대회 배드민턴 여자 고등부 경기에서 단체전과 복식에서 각각 우승하며 2연패를 달성해 지난해 전국체전 챔피언 팀의 위상을 입증했다.

지난 5일 제106회 전국체전 사전경기에 출전한 전주 성심여고 배드민턴부가 단체전 우승에 이어 복식에서도 우승하며 2연패의 쾌거를 달성했다.

성심여고는 지난 9월 ‘2025 전국연맹종별배드민턴선수권대회’에서 우승컵을 들어 올리며 전국체전 2연패의 청신호를 알렸었다.

지난 1일 부산광역시 강서체육공원 실내체육관에서 열린 배드민턴 여자18세이하부 개인복식에서 성심여고 문인서, 천혜인 조가 제주여고를 상대로 세트스코어 2대0 완승으로 금메달을 목에 걸었다.

이어 5일 치러진 여자18세이하부 단체전 경기에 출전한 성심여고(한승연, 문인서, 이가현, 천혜인, 최예다)가 서울 창덕여고를 상대로 치열한 접전 끝에 3대2로 누르고 우승을 차지했다.

또한 대학부 혼합복식에서는 군산대 하지윤과 원광대 김하빈이 짝을 이뤄 출전해 한국체대를 상대로 2대0 완승을 거두며 우승하기도 했다.

은메달로는 남자18세이하부 단체전에 전북선발로 출전한 정주고가 경기선발을 상대로 획득했고, 남자대학부 개인복식에 출전한 원광대 김도윤·현시원 조도 경희대를 상대로 은메달을 획득했다.

동메달도 2개가 나왔다.

이로써 전북자치도선수단은 배드민턴에서 금3, 은2, 동2을 포함해 사전경기에서 금6, 은6, 동6의 메달을 획득하고 있다.

