백제왕도 익산을 달리다⋯제1회 익산 트레일레이스 성료

서동공원~용화산~미륵산~미륵사지 잇는 20㎞ 코스 달리며 생태·문화 체험

기록보다 기억에 초점…건강·환경·역사문화 함께 아우른 시민 주도 프로그램

11일 익산 금마 서동공원에서 제1회 익산 트레일레이스가 진행되고 있다./사진 제공=익산철인클럽

11일 익산 금마 서동공원에서 열린 제1회 익산 트레일레이스에서 참가자들이 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=익산철인클럽

가을 숲길을 가로지르며 백제 문화유산을 경험하는 제1회 익산 트레일레이스가 11일 시민들의 큰 호응 속에 성황리에 마무리됐다.

2025 문화도시 삼삼오오 프로그램 ‘시민이 만드는 꿀잼도시 익산’ 일환으로 마련된 이번 대회는 익산시와 익산시문화도시지원센터, 더배움협동조합이 공동 주최하고 익산철인클럽이 주관했다.

대회는 익산 금마 서동공원에서 출발해 용화산과 미륵산을 거쳐 미륵사지까지 총 20㎞ 구간(누적 고도 약 1300m)을 달리며 생태와 문화를 체험하는 트레일런 형식으로 구성됐다.

특히 익산에서 열린 최초의 공식 트레일레이스로서 ‘기록보다 기억’에 초점을 맞춰 비경쟁 방식으로 진행됐다.

참가자들은 완주를 목표로 백제왕도 익산의 역사와 자연을 온몸으로 체험하며 힐링의 시간을 가졌고, 완주자 전원에게 특별 제작한 목제 휘슬 메달이 기념품으로 증정됐다.

한 참가자는 “처음 와본 익산의 문화와 유적을 체험할 수 있어 뜻깊었다. 내년에는 가족·친구들과 함께 참가하고 싶다”면서 “앞으로도 시민이 참여하는 문화도시 프로그램이 더욱 확대되길 바란다”고 말했다.

서성철 집행위원장은 “건강과 환경, 역사와 문화를 함께 즐긴 이번 트레일레이스가 백제왕도 익산의 역사와 문화를 알리는 계기가 됐으면 좋겠다”면서 “이 첫걸음을 바탕으로 내년에는 더욱 발전한 모습으로 참가자를 맞이하고, 익산만의 고유한 대회로 거듭날 수 있도록 지혜를 모으겠다”고 다짐했다.

시 관계자는 “익산 트레일레이스는 자연과 역사를 함께 체험하는 특별한 경험을 제공하는 축제”라며 “색다른 방식으로 만나는 익산의 문화유산이 참가자들에게 잊지 못할 추억이 되길 기대한다”고 전했다.

