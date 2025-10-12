한빛원전 ‘보상 중단’에 무너진 생계…고창 전통 김 양식, 주민 의지로 부활

400년 지주식 김 양식 되살린 만월어촌계‥“원전 횡포에도 굴하지 않은 고창 어민의 저력”

(자료사진) 고창군 만월어촌계 어민들이 지주식 김을 채취하고 있다. 사진제공=고창군

400년 넘게 이어져 온 고창의 전통 지주식 김 양식이 원전의 ‘보상 중단 횡포’로 사라질 위기에 놓였다가, 마침내 주민들의 의지와 지방정부의 노력으로 부활한다.

고창군은 최근 만월어촌계 43개 어가(약 150명)를 대상으로 ‘지주식 김 한정면허 처분’을 완료하고, 이달 중순부터 본격적인 양식이 재개된다고 10일 밝혔다. 이번 조치는 지난해 9월 한빛원전의 온배수 보상 소멸로 중단된 김 양식업이 1년 만에 다시 살아난 것을 의미한다.

어장은 심원면 만돌 일대 200ha로, 기존 154ha보다 46ha가 확대됐다. 고창 지주식 김 양식은 1623년부터 이어져온 전통 어업으로, 한때 연간 물김 600톤, 가공 매출 포함 총 70억 원의 지역 소득을 창출했다. 그러나 한빛원전의 일방적인 보상 종료로 어민들은 생계 기반을 잃고 생존권을 위협받았다.

특히 고창 지주식 김은 람사르 습지, 유네스코 생물권보전지역, 세계자연유산으로 지정된 청정 갯벌에서 생산돼 국내외에서 품질을 인정받았다. 서해안 최초로 물김 유기수산물 인증과 미국 유기인증(USDA)을 모두 획득했을 만큼 보존가치가 높은 지역 특산품이다.

하지만 이러한 역사와 가치에도 불구하고, 한빛원전은 지난해 ‘보상 기간 만료’를 이유로 40여 년간 이어진 온배수 피해 보상 체계를 일방적으로 종료했다. 어민들은 대체 어장도, 생계 대책도 없이 바다로 나가는 길이 막혔고, 정부와 지자체의 협의 요청에도 원전 측은 미온적으로 일관했다.

이에 고창군은 어민들과 함께 수십 차례에 걸친 협의 끝에 해양수산부에 양식산업발전법 시행령 개정을 건의해 수심제한 완화를 이끌어냈다. 그 결과 지난해 7월 시행령이 개정되었고, 9월 말 전라북도로부터 한정면허 승인을 받아 10월 최종 면허 처분이 이루어졌다.

현재 만월어촌계는 김망 세척, 포자 부착, 말목 정비 등 재가동 준비에 분주하다. 어민들은 “원전의 일방적인 조치로 생계를 잃었지만, 전통 어업을 포기할 수는 없었다”며 “이번 재개는 단순한 산업 회복이 아니라 지역의 명예 회복”이라고 말했다.

심덕섭 고창군수는 “400년 전통의 지주식 김 양식이 원전의 벽을 넘어 다시 시작됐다”며 “앞으로도 고창 김의 고부가가치 산업화를 통해 어민들의 안정적인 소득 기반을 마련하겠다”고 강조했다.

한편 지역 사회에서는 “국가 기간산업이라는 이름 아래 원전이 지역의 생태·경제를 짓밟는 시대는 끝나야 한다”며 “지속가능한 상생 모델로의 전환이 시급하다”는 목소리가 커지고 있다.

