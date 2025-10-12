정읍시, '2025년 정읍시민의 장' 수상자 3명 선정

애향봉사장 김성순, 농산업경제장 이현주, 명예시민의장 조연옥(무하) 씨

애향봉사장 김성순

농산업경제장 이현주

명예시민의장 조연옥

정읍시는 지난2일 ‘2025년 정읍시민의 장’ 심사위원회를 열고 애향봉사·농산업경제·명예시민 3개 부문의 수상자를 확정했다.

△애향봉사장 김성순(59·정읍여성의용소방대장)씨는 지난 20여 년간 재난 현장 최일선에서 활약하며 시민의 안전을 지켜온 공로를 인정받았다.

2004년 입대하여 화재 진압·재난 복구 등 140여 회의 현장 활동, 250여회 화재예방 홍보 점검 활동 등에 참여하며 인명과 재산 피해 최소화에 앞장섰다.

△농산업경제장 이현주(68·참좋은영농조합법인 대표)씨는 3대째 가업을 이어오며 잡곡류와 지역 농산물의 생산·유통 활성화를 주도해 농가에 안정적인 판로를 제공함으로써 농가 소득 증대에 크게 기여했다.

특히 경제적 어려움에 처한 농업인에게 무이자 영농자금을 지원하는 등 지역 농업인들의 든든한 버팀목 역할을 해왔으며, 꾸준한 이웃돕기 성금으로 따뜻한 공동체 문화를 만드는 데 앞장섰다.

△명예시민의장 조연옥(무하)(86·국제예술문화교류협회 부회장)씨는 2017년부터 평생에 걸쳐 수집한 귀중한 작품 515점과 아카이브 자료 595권을 정읍시립미술관에 기증하여 위상을 높이고 시민들의 문화 향유 기회를 높였다.

시상은 오는 11월 1일 열리는 ‘제31회 정읍시민의 날’ 기념식에서 진행될 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지