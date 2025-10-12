'제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회' 14일 고산파크골프장에서 열린다

- 동호인 400여명 참가

- 완주군 고산파크골프장에서 진행

제2회 전북일보배 파크골프대회에 참가한 선수가 티샷을 하고 있다.전북일보 자료사진

‘제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회가 오는 14일 완주군 고산파크골프장에서 열린다.

전북일보사가 주최하고 전북자치도파크골프협회가 주관하는 이번 대회는 전북특별자치도와 완주군, 완주군파크골프협회의 후원으로 파크골프 저변확대와 시·군 회원간 친목 도모 및 정서함양을 위해 개최된다.

이번 대회는 400여 명이 참가신청을 마쳤으며, 개인전 남·여를 구분해 각각 A·B코스에서 18홀 샷건 방식으로 진행된다.

조편성은 남·여 구분해 4인 1조로 편성한다. 다만 사정이 있는 경우 3인 1조 또는 남·여 혼성으로 편성된다.

경기일정은 경기 당일 오전 7시 30분부터 선수등록이 시작되고, 8시 1그룹 경기가 시작된다.

순위는 18홀 합산 최저타수로 1위부터 5위까지 결정되며, 1위가 동일타수의 경우 대회 운영본부에서 지정한 홀에서 써든데스 니어핀으로 순위를 결정한다.

시상은 남자부·여자부별 각각 1위 200만원, 2위 100만원 등 5위까지 상금이 지급된다.

개회식은 경기 당일 오전 10시에 진행된다.

