아파트 경매 서울 과열, 전북은 견조…낙찰가율 90.9%

서울 아파트 낙찰률 50.7%…3년여 만에 최고

전북 낙찰가율 90.9%…전국 평균(87.0%) 상회

전국아파트 경매지표/지지옥션 제공

서울 아파트 경매 열기가 빠르게 달아오르고 있다. 전북은 낙찰가율이 소폭 하락했지만 전국 평균을 웃돌며 견조함을 보였다.

12일 경·공매 데이터 기업 지지옥션이 발표한 ‘9월 경매동향’에 따르면 전국 아파트 경매 진행건수는 3,461건. 전월 대비 20% 늘었다. 낙찰률은 34.9%. 전달(37.9%)보다 3.0%p 낮아졌다. 2023년 9월 이후 최저치다. 물건이 늘고 매수심리가 위축된 영향이다. 낙찰가율은 87.0%로 0.9%p 상승에 그쳤다. 평균 응찰자 수는 7.4명으로 0.6명 줄었다.

서울은 분위기가 다르다. 낙찰률이 50.7%로 급등했다. 전달(40.3%) 대비 10.4%p 뛰었다. 2022년 6월 이후 최고치다. 마포·용산·성동이 낙찰률 100%로 상승세를 이끌었다. 낙찰가율도 99.5%. 전월 대비 3.3%p 올랐다. 용산·송파·동대문은 10%p 넘게 뛰었다. 평균 응찰자 수는 7.9명으로 비슷한 수준을 유지했다.

전북은 낙찰가율 90.9%를 기록했다. 전달 대비 0.4%p 하락이다. 다만 전국 평균(87.0%)보다 3.9%p 높다. 상대적으로 가격 방어력이 유지된 셈이다. 낙찰률과 응찰자 수는 공표치가 없었다. 시장은 전국과 달리 급등·급락 없이 보합 흐름이다.

수도권에서는 엇갈림이 뚜렷하다. 경기는 진행건수 802건으로 23% 증가했다. 낙찰률 38.5%로 0.2%p 하락했다. 낙찰가율도 86.9%로 0.3%p 떨어졌다. 평균 응찰자 수는 6.9명. 3년 만의 최저다. 인천은 물건이 48% 급증했다. 낙찰률은 31.8%로 3.2%p 하락. 낙찰가율은 78.6%로 2.7%p 반등했으나 80%선을 4개월째 넘지 못했다.

지방 대도시는 혼조세다. 대전은 82.3%로 올해 최고치. 광주는 81.7%로 80%선을 회복했다. 울산은 86.2%로 소폭 상승. 부산은 78.1%로 연중 최저. 대구는 81.2%로 3개월 연속 하락했다.

도 단위는 약세가 두드러졌다. 충북이 6.9%p 급락(81.2%). 충남(-6.2%p), 경남(-2.8%p), 전남(-2.4%p)도 하락했다. 경북은 82.7%로 1.0%p 내려갔다. 강원만 84.2%로 3.1%p 상승했다. 제주(75.5%)는 5.1%p 하락. 세종(89.3%)도 3.1%p 떨어졌다.

물건 증가는 전국적 흐름이지만, 전북의 낙찰가율은 평균을 웃도는 ‘가격 탄성’을 유지하고 있다. 다만 서울발 과열과 수도권 외곽의 약세가 맞물리며 지역별 디커플링이 확대되는 양상이다. 금리 경로와 물건 누적, 실수요 취사선택이 향후 전북 경매시장 흐름을 가를 변수가 될 전망이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지