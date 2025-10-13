“맛·청결·분위기 모두 잡았다”···‘군산시간여행·짬뽕축제’ 성공적 마무리

쓰레기 없는 축제, 자발적 참여가 만든 깨끗한 현장

교통 혼잡 최소화···셔틀버스와 질서 있는 운영 돋보여

‘짬뽕 도시 군산’ 브랜드 강화, 지역 상권 활력 불어넣어

'2025 군산시간여행축제' 퍼래이드/사진제공=군산시

지난 9일부터 12일까지 열린 ‘군산시간여행축제’와 ‘짬뽕축제’가 대성공 속에 막을 내렸다.

올해 축제는 14만 명 이상 다녀간 대규모 행사였지만, 쓰레기가 거의 없는 ‘청결 축제’로 마무리되며 지역 축제의 새로운 기준을 세웠다는 평가다.

군산시간여행축제는 근대 문화유산을 배경으로 퍼레이드, 거리 공연, 체험 프로그램 등을 선보이며 도심 전체를 하나의 무대로 만들었다.

여기에 짬뽕축제가 연계되면서 ‘군산만의 정체성을 담은 복합 축제 모델’로 자리매김했다.

특히 짬뽕축제는 하루 평균 4만 명 이상이 찾으며 역대 최고 흥행을 기록, ‘짬뽕 도시 군산’의 브랜드 이미지를 전국에 각인시켰다.

짬뽕축제의 성공 요인으로는 장소 변경이 꼽힌다.

올해 짬뽕축제장은 시간여행축제 동선과 맞닿은 백년광장으로 옮기며 유입 효과를 높였다.

군산 특산물을 활용한 메뉴가 인기를 끌었고, 지역 맛집이 참여한 푸드트럭 거리에는 긴 줄이 이어지는 등 그 어느 해보다 많은 인파가 몰렸지만, 행사장은 깔끔하게 유지됐다.

방문객들의 자발적인 분리수거와 운영업체·서해환경의 긴밀한 협업 덕분이었다.

곳곳에 설치된 분리수거함이 체계적으로 운영됐고, 실시간 청소가 이뤄지며 쾌적한 환경이 유지됐다.

쓰레기를 찾아보기 어려울 만큼 정돈된 현장은 시민들의 높은 참여 의식을 보여주는 대목이었다.

짬뽕축제장을 찾은 방문객들이 군산대표음식 짬뽕을 시식하고 있다./사진=문정곤 기자

교통 운영도 안정적이었다.

경찰과 모범운전자회가 주요 교차로를 지키며 통행을 조율했고, 셔틀버스가 운행돼 이동 편의가 높아졌다.

축제 기간 군산 원도심은 대규모 인파로 북적였지만, 혼잡이나 불편함 없이 원활한 흐름을 유지해 ‘질서 있는 축제’라는 평가를 받았다.

이 같은 성과는 시민들의 참여 의식과 민·관 협업이 뒷받침됐기 때문이다.

군산시는 올해 ‘시민 중심’과 ‘깨끗한 축제’를 핵심 기조로 내세워 운영 전반을 세밀히 조율한 결과 ‘맛과 청결, 질서와 품격’을 모두 잡은 축제로 완성됐다.

서울에서 가족과 함께 찾은 이지현(43) 씨는 "짬뽕뿐 아니라 지역 농산물로 만든 메뉴들이 많아 아이들과 참여하며 즐길 수 있었다"라며 “이 정도 규모의 축제에서 쓰레기가 거의 없다는 게 놀라웠다”고 말했다.

부산에서 온 대학생 김도현 씨(24)는 “복고 분위기의 시간여행축제와 활기 넘치는 미식 축제가 자연스럽게 어우러지며 도심 전체가 활기를 띠었는데, 행사장 어디를 가도 깔끔했고 시민들의 태도에서 도시 품격이 느껴졌다”고 전했다.

상인 김영태 씨(57)는 “가족 단위 방문객이 늘며 매출이 평소의 두세 배로 뛰었다. 도심 전체가 오랜만에 활기를 되찾았다”고 했다.

시 관계자는 “올해 축제는 시민들의 성숙한 참여 의식과 민관의 협업이 빚어낸 결과”라며 “내년에는 숙박·교통·체험 프로그램을 더욱 확대해 전국적인 대표 축제로 발전시키겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지