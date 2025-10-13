반려동물과 함께 즐기는 축제, 익산서 열린다

익산 반려동물 문화축제 및 제19회 익산 FCI 국제 도그쇼…오는 18~19일 모현공원

반려동물 동반 달리기·장애물 경주, 각종 체험, 전시·판매 등 다양한 프로그램 진행

지난해 열린 제18회 익산 FCI 국제 도그쇼/사진 제공=익산시

2025 익산 반려동물 문화축제 포스터/사진 제공=익산시

익산에서 사람과 반려동물이 함께 어우러지는 축제의 장이 펼쳐진다.

13일 익산시에 따르면, 오는 18~19일 모현공원 잔디구장에서 ‘2025 익산 반려동물 문화축제’와 ‘제19회 익산 FCI 국제 도그쇼’가 개최된다.

이번 축제는 반려동물 친화 문화를 조성하고 지역 반려동물 산업 육성을 위해 마련됐으며, 사단법인 한국애견연맹이 주관한다. 특히 익산 FCI 국제 도그쇼와 함께 진행돼 풍성한 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.

행사는 18일 오전 11시 개막식을 시작으로 이틀간 반려동물과 함께하는 프로그램과 교육, 캠페인, 체험, 전시·판매 등이 마련됐다.

주요 프로그램으로 달리기 대회와 아마추어 장애물 경주(어질리티), 장기자랑, 음악에 맞춰 원반을 던지며 반려견과 호흡하는 독디스크 등이 진행된다.

또 도그 스포츠 훈련 시범, 펫티켓 강의, 반려동물 문제행동 상담과 건강검진, 유기동물 보호·입양 캠페인 등 반려동물 친화 문화 확산 프로그램도 진행될 예정이다.

아울러 애견미용, 반려견 모양 달고나 만들기, 방향제 만들기, 인식표 제작 등 다양한 체험이 진행되고, 사료·간식·의류·보험·장례용품 등 반려동물 물품을 전시·판매하는 부스가 운영된다.

시 관계자는 “올해 19회를 맞은 익산 FCI 국제 도그쇼는 시민과 반려동물이 함께 즐기는 축제로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 사람과 동물이 행복하게 공존하는 반려동물 친화 문화 확산을 위해 더욱 노력하겠다”고 전했다.

한편 시는 인수공통전염병연구소, 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 및 시제품 생산지원시설 등 동물산업 관련 기반을 지속적으로 확충하며 동물용의약품 산업 거점도시로 성장하고 있다.

