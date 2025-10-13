전북서도 캄보디아 간 20대 실종 신고 접수…소재 파악돼

경찰 "범죄 연루 정황 없어 사건 종결"

전북경찰청 전경. 전북일보 DB

전북 지역에서도 캄보디아로 여행을 떠난 20대가 실종됐다는 신고가 접수됐으나, 현재 소재가 확인된 상태인 것으로 파악됐다.

13일 전북경찰청에 따르면 지난 3월 캄보디아에 간 A씨(20대·여)가 범죄에 연루된 것 같다는 실종 신고가 접수됐다.

신고자는 A씨의 가족으로, 동생에게 손가락이 다친 사진을 받았다며 경찰에게 도움을 요청한 것으로 확인됐다.

이에 전북경찰청은 캄보디아 대사관과 함께 현지에서 A씨의 소재를 확인했고, 이후 A씨를 면담하는 등 조사를 진행했으나 범죄 연루 정황은 찾지 못했다.

A씨는 경찰과의 면담에서 “폭죽놀이를 하다가 손가락을 다쳤다”고 설명한 것으로 파악됐다.

현재 A씨는 캄보디아에 머무르고 있는 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “소재가 파악됐고, 본인 면담에서도 범죄 피해 관련 진술이 나오지 않아 실종 사건은 종결했다”며 “A씨 및 그 가족들과 꾸준히 연락을 취하고 있으며, A씨가 귀국한다면 면담을 통해 범죄 피해가 있었는지 다시 확인할 예정”이라고 말했다.

